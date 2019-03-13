Театр «Золоті ворота» отримав нового керівника



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Стас Жирков і Ксенія Ромашенко, колишній і новий керівники театру «Золоті ворота»

Ксенія Ромашенко розповіла, як саме бачить майбутнє театру

У вівторок, 12 березня, у Департаменті культури Київської міської держадміністрації відбувся конкурс на місце художнього керівника театру «Золоті ворота». Комісія у складі семи осіб одноголосно обрала Ксенію Ромашенко. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Нова очільниця розповіла, як саме бачить майбутнє театру, які концепції залишаться незмінними та чого хоче досягти на новій посаді.

«Принципово важливим для мене є зберегти той напрям театру, який було обрано від самого початку, і одночасно дати можливість новим українським митцям зробити свої перші кроки на професійній сцені. Я хочу дати їм реалізувати ідеї, які за тими чи іншими причинами не були реалізовані до цього», – сказала Ксенія Ромашенко.

Питання, поставлені комісією, стосувалися нових шляхів розвитку «Золотих воріт», а також вирішення проблемних питань.

Ромашенко також зазначила, що важливим моментом є майбутня співпраця із європейськими фахівцями та продовження освітньої спрямованості театру, адже це є головною метою мистецтва.

Наразі вона планує взяти участь у Міжнародній театральній академії у Мюнхені, яка повинна стати вагомим кроком до міжкультурної комунікації та підвищення рейтингу України серед європейських країн.

Також Ромашенко розповіла і про те, яким бачить святкування 40-річчя театру, що відбудеться вже цього року: «Важливий аспект, який ми використовуємо у своїй діяльності, – комунікація із аудиторією. Нам необхідно знати, що саме цікавить сучасного глядача, адже маємо відповідати вимогам».

Театр «Золоті ворота» є одним із найбільш відвідуваних театрів серед киян, а його колектив проводить активну фестивальну та гастрольну діяльність.

Нагадаємо, раніше театр «Золоті ворота» очолював Стас Жирков. 18 січня він у відкритому конкурсі виборов посаду керівника Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Ксенія Ромашенко – дружина Стаса Жиркова.

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