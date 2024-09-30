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Температура знизиться: якої погоди очікувати у Києві в останній день вересня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Температура знизиться: якої погоди очікувати у Києві в останній день вересня
Денна температура повітря триматиметься трохи нижче позначки у 20 градусів тепла
фото: glavcom.ua

Вдень опадів не передбачається 

Протягом понеділка, 30 вересня, у Києві та області очікується мінлива хмарність, вночі місцями по області пройде короткочасний дощ, вдень буде без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Як прогнозують синоптики, погода у Києві наступного тижня буде хмарною, і подекуди дощовою. Однак денна температура повітря триматиметься трохи нижче позначки у 20 градусів тепла.

Вітер буде північний – 7-12 м/с, вдень місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с. По області вночі прогнозують 6-11°С, вдень 14-19°С. У Києві вночі очікується 9-11°С, вдень 17-19°С.

Нагадаємо, середньодобова температура води в річці Дніпро біля Києва вже опустилася нижче 20 градусів і продовжує знижуватися. Період комфортної температури води цього року тривав 118 днів – і це найдовше за час спостережень. Зазначається, що перехід температури води у Дніпрі через +20°С у бік підвищення відбувся 28 травня. Відтоді розпочався період з комфортною температурою води. У цьому році він тривав найдовше – 118 днів.

Теги: Укргідрометцентр повітря погода

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