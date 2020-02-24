Тиждень почався з аварій: де сьогодні у Києві немає води (адреси)



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Вода зникла у будинках на двох вулицях міста

У понеділок, 24 лютого, на мережі холодного водопостачання у Києві сталися аварії. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Миколи Соловцова, 4, 6

вул. Костянтинівська, 56

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, 20 лютого через аварії зникла вода у будинках на чотирьох вулицях Києва. 19 лютого без води залишилися будинки на двох вулицях.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій