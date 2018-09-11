Точки продажу вуличної їжі у Києві «під прицілом» після масового отруєння шаурмою



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У Києві демонтовано всі точки продажу шаурми, яка спричинила масове отруєння

У зв’язку зі спалахом гострої кишкової інфекції в Києві, який виник через вживання шаурми, заходам із обстеження столичних точок продажу вуличної їжі приділяється особлива увага. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

Наразі спалах ліквідований, нові випадки не реєструвалися, робота постачальників та реалізаторів готової продукції припинена. Точки продажу шаурми, яка спричинила масове отруєння людей, демонтовані.

За поданням Держпродспоживслужби Києва Департаментом міського благоустрою КМДА демонтовано 20 незаконних об'єктів, де виготовляли та продавали шаурму без дозвільної документації.

Також повідомляється, що у серпні цього року фахівці Держпродспоживслужби провели рейдові перевірки близько 4 тис. місць продажу харчових продуктів, у тому числі спільно із органами місцевого самоврядування та іншими службами та відомствами.

За результатами аналізу встановлено, що майже у третині випадків реалізація продуктів здійснювалась з порушенням вимог законодавства.

У ході проведених рейдових перевірок призупинено діяльність 271 об’єктів.

Посадові особи Держпродспоживслужби притягнули до адміністративної відповідальності 95 осіб, винесли 137 приписів про усунення порушень. Також було вилучено з обігу 1939 кг харчових продуктів.

Крім того, працівниками Національної поліції за статтями 156, 160 КУпАП (порушення правил торгівлі, торгівля з рук у невстановлених місцях) притягнуто до адміністративної відповідальності 414 осіб.

Нагадаємо, в кінці липня у Києві сталося масове отруєння шаурмою. Було зафіксовано близько 100 випадків отруєння.