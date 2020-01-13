Пожежа в одеському коледжі: ще одній особі повідомили про підозру



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В Одесі 4 грудня внаслідок пожежі загинуло 16 людей

Завідувачці господарством коледжу інкримінується службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки

Прокурори Одеської області повідомили про підозру у службовій недбалості завідувачці господарства Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Одещини.

За інформацією слідства, завідувачка неналежно виконувала свої обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, через що у коледжі сталася пожежа.

Так, за результатами перевірки коледжу в червні 2014 року, Держслужба з надзвичайних ситуацій виявила порушення щодо пожежної безпеки та зобов'язала їх усунути. Зазначається, що завідувачка не усунула порушення та не забезпечила можливість безперешкодної евакуації людей із закладу під час пожежі.

«Слід зазначити, що попри наявність не усунутих порушень вимог пожежної безпеки, жінка, як член комісії, погодилась з її висновком про готовність учбового корпусу коледжу до нового навчального року», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 грудня в Одесі поховали двох 16-річних студенток, які загинули під час пожежі у коледжі.

За день до цього експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих внаслідок пожежі на вулиці Троїцькій, 25 в Одесі.

Нагадаємо, урядова комісія з розслідування пожежі в одеському коледжі назвала причину трагедії, що забрала життя 16 людей. Основною версією виникнення пожежі в коледжі Одеси вважається займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі будівлі.

Раніше було опубліковано список загиблих в результаті пожежі в Одесі.

Суд відправив цілодобовий під домашній арешт директора згорілого одеського коледжу. Директора підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Зазначимо, що після пожежі керівництво ДСНС області звільнили.