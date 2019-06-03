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    Трагедія на Київщині: у ставку втопився шестирічний хлопчик

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    Трагедія на Київщині: у ставку втопився шестирічний хлопчик

    Нещасний випадок стався під час риболовлі

    У неділю, 2 червня, у селі Поправка Білоцерківського району сталася трагічна подія.

    За попередніми даними, шестирічний хлопчик разом із 11-річним братиком пішли рибалити на місцевий ставок з дозволу родичів. Під час риболовлі стався нещасний випадок, хлопчик підсковзнувся, впав у воду і пішов на дно. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Зі ставка дитину витяг сусід, якого покликали на допомогу.

    За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

    Як повідомлялося, з початку року станом на 1 червня на водоймах країни вже загинули 274 особи, з яких 25 - діти. При цьому врятовано 138 осіб, зокрема 20 дітей.

    У неділю, 2 червня, в озері Заплавне в Дарницькому районі Києва потонув чоловік.

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