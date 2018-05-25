У Авакова не бачать нічого страшного у нападі на фанатів «Ліверпуля»

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Затримання учасників бійки з англійськими фанатами

Це стандартна ситуація, яка час від часу відбувається скрізь, заявив Шкіряк

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк вважає, що ситуація з безпекою для іноземних вболівальників у Києві нагнітається, а в інциденті фанатами «Ліверпуля» немає нічого незвичайного. Про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах парламенту.

«Давайте знизимо оберти, тому що мені це нагадує нагнітання. Нічого страшного і нічого ультраординарного не сталося. На жаль, є ідіоти (інакше я назвати цих людей не можу), яким, напевно, ніде себе проявити, крім таких ганебних вчинків, які не прикрашають, з огляду на цю ситуацію, Київ і Україну. Але це стандартна ситуація, яка час від часу відбувається скрізь», - сказав Шкіряк.

Як повідомляє «112 Україна», він також зазначив, що немає необхідності в посиленні охорони правопорядку в столиці, оскільки нині в Києві за ним стежить достатня кількість правоохоронців.

Нагадаємо, 24 травня в одному зі столичних ресторанів група з 20 хуліганів в масках атакувала вболівальників «Ліверпуля», які перебували в закладі. Вони кидали в англійських фанатів столи і стільці. Вболівальники «Ліверпуля» отримали порізи і рани голови та шиї.

Правоохоронці затримали двох осіб, котрі брали участь у бійці, і до управління поліції доставили двох постраждалих іноземців. Під час спілкування затримані відмовилися надавати будь-які пояснення щодо події, посилаючись на норми статті 63 Конституції України, а потерпілі - відмовилися від написання заяв. На цей час на двох затриманих склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Столична поліція кваліфікувала бійку, у якій постраждали вболівальники «Ліверпуля», як групове хуліганство. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.