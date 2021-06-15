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    У багатоповерхівці на столичній Шулявці виявили замотаний у ковдру труп

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    Тіло виявили у технічному приміщенні будинку - У багатоповерхівці на столичній Шулявці виявили замотаний у ковдру труп
    Тіло виявили у технічному приміщенні будинку
    Фото: Новини.LIVE

    Тіло чоловіка пролежало щонайменше п'ять днів

    У вівторок, 15 червня, вранці у технічному приміщенні девятиповерхового будинку на вул. Шулявській, 15/23 в Києві працівниця ЖЕКу виявило тіло чоловіка. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    За попередніми даними, в технічній кімнаті тривалий час проживав безхатько.

    За іншими даними, тіло загорнуто в ковдру чи килим. Тому можлива ще кримінальна версія цієї події.

    Як повідомляє видання Новини.LIVE, сморід, що доноситься на вулицю та під'їзд, настільки нестерпний, що слідчі не могли зайти всередину та оглянути тіло на наявність на ньому ознак насильницької смерті.

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    У багатоповерхівці на столичній Шулявці виявили замотаний у ковдру труп
    У багатоповерхівці на столичній Шулявці виявили замотаний у ковдру труп
    У багатоповерхівці на столичній Шулявці виявили замотаний у ковдру труп
    Фото: Новини.LIVE

    Попередньо відомо, що тіло знаходилося там щонайменше 5 днів.

    На місці працює слідчо-оперативна група.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство
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    У багатоповерхівці на столичній Шулявці виявили замотаний у ковдру труп