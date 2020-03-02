У Києві горіла багатоповерхівка (фото, відео)



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До ліквідації пожежі було задіяно 6 одиниць спеціальної техніки Фото: ДСНС

Пожежа виникла у квартирі на 12 поверсі

Сьогодні, 2 березня, сталася пожежа в одній із квартир на 12-му поверсі 16-поверхового житлового будинку на проспекті Правди, 19/3 у Подільському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 13:21.

По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в одній із кімнат трьохкімнатної квартири. На момент виникнення пожежі в квартирі знаходився її мешканець 1956 року народження, котрий викликав вогнеборців. За його словами, він повідкривав вікна, аби випустити дим, що зумовило швидке поширення полум’я. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

У ході розвідки пожежі з 13 поверху будинку було виведено 2 людини та двох домашніх улюбленців – котів.

Також рятувальникам довелося деблокувати двері ліфта, котрий застряг між 8 та 9 поверхами, аби врятувати жінку.

О 13:58 пожежу було локалізовано, а вже о 14:05 - ліквідовано.

Внаслідок займання вогнем пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири.

При ліквідації пожежі було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 26 чоловік особового складу.

Постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 1 березня у 5-поверховій будівлі на вул. Кірпи, 2-А біля Південного вокзалу в Києві сталася пожежа.