  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Білій Церкві через вилив в річку отрутохімікатів відключають воду

    • Розсилка
    У Білій Церкві через вилив в річку отрутохімікатів відключають воду

    Водопостачання відновиться після проведення досліджень води

    У місті Біла Церква, в Київській області, після виливу тонни інсектициду в річку Рось в неділю відключать водопостачання. Про це у Facebook повідомляє Білоцерківська районна державна адміністрація.

    «Звертаємося до усіх мешканців з повідомленням про заборону вилову риби, купання та випасу худоби в акваторії річки Рось. Також, 9 червня о 23-00 буде відключене водопостачання», - повідомили в РДА.

    Зазначається, що водопостачання відновиться після проведення досліджень води.

    Нагадаємо, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось. 

    У поліції Київщини повідомили, що через вилив інсектициду в Рось правоохоронці попереджають мешканців населенних пунктів, де протікає річка або її протоки, не ловити у водоймі рибу, не купатись і не випасати худобу принаймні добу.

     

    Читайте також
    екологія ДТП отруєння річка водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ