У Білій Церкві через вилив в річку отрутохімікатів відключають воду



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Водопостачання відновиться після проведення досліджень води

У місті Біла Церква, в Київській області, після виливу тонни інсектициду в річку Рось в неділю відключать водопостачання. Про це у Facebook повідомляє Білоцерківська районна державна адміністрація.

«Звертаємося до усіх мешканців з повідомленням про заборону вилову риби, купання та випасу худоби в акваторії річки Рось. Також, 9 червня о 23-00 буде відключене водопостачання», - повідомили в РДА.

Зазначається, що водопостачання відновиться після проведення досліджень води.

Нагадаємо, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

У поліції Київщини повідомили, що через вилив інсектициду в Рось правоохоронці попереджають мешканців населенних пунктів, де протікає річка або її протоки, не ловити у водоймі рибу, не купатись і не випасати худобу принаймні добу.