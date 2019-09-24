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    У Білій Церкві підлітки пограбували подружжя пенсіонерів (фото)

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    У Білій Церкві підлітки пограбували подружжя пенсіонерів (фото)
    Фото: Відділ комунікації поліції Київської області

    У потерпілих викрали 15 тис. грн та золоті прикраси, які вони несли до ломбарду аби доправити гроші на лікування онука

    Поліція Білої Церкви затримала двох неповнолітніх грабіжників. Молодики вихватили сумку у подружжя пенсіонерів на одній з вулиць міста. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

    У потерпілих викрали 15 тис. грн та золоті прикраси, які вони несли до ломбарду аби доправити гроші на лікування онука.

    Подружжя одразу звернулося до поліції.

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    В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особи зловмисників, ними виявилися двоє хлопців 16-ти та 17 років, жителі довколишніх сіл. Вони встигли витратити викрадені гроші на новий одяг та телефони, а золоті прикраси крадії сховали біля однієї із закинутих будівель міста.

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    У Білій Церкві підлітки пограбували подружжя пенсіонерів (фото)
    У Білій Церкві підлітки пограбували подружжя пенсіонерів (фото)
    У Білій Церкві підлітки пограбували подружжя пенсіонерів (фото)
    Фото: Відділ комунікації поліції Київської області

    Ювелірні вироби вилучила поліція в якості речових доказів.

    У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

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