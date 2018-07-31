У Борисполі аварійно приземлився літак МАУ



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На зльоті рейсу Львів – Шарм в лівий двигун врізалася зграя птахів

Рейс PS5265 Львів – Шарм ель Шейх зробив аварійну посадку в Борисполі після попадання птахів у двигун.

Про це повідомив один із пасажирів літака у мережі Facebook.

«На зльоті рейсу Львів – Шарм в лівий двигун врізається зграя птахів і літак не може набрати висоту, ось-ось торкнеться землі вперед носом, але набір висоти триває, пілот тремтячим голосом пропонує… «всім заспокоїться». Набір висоти триває з креном в один бік. Сісти неможливо, літак повний пального, і починається «найдовша дорога над Україною» – 4,5 години крутиться на одному місці, спалюючи пальне і замовляючи смугу аварійної посадки в Києві. Молитви, заспокоєння стюардесами людей і сіли в Києві! Цінуйте кожну мить життя друзі, так як життя можуть перервати просто «пташки», – йдеться у дописі.

Наразі пасажири чекають на пересадку у Києві.

За даними сервісу ФлайтРадар, який у реальному часі відстежує польоти, літак змінив курс і спалюючи пальне кружляв над Київщиною і приземлився у Борисполі.

Нагадаємо, у бразильському місті Сан-Паулу в результаті катастрофи невеликого літака загинула одна людина. Крім того, під час аварії літака також постраждали шестеро людей.