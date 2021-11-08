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    У Борисполі автомобіль збив на смерть жінку (фото)

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    Жінку збив&nbsp;автомобіль Audi - У Борисполі автомобіль збив на смерть жінку (фото)
    Жінку збив автомобіль Audi
    фото: Патрульна поліція Київської області

    Жінка померла в реанімації

    У понеділок, 8 листопада, у Борисполі поблизу з перехрестям 33-річний водій автомобіля Audi скоїв наїзд на 57-річну жінку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка отримала тілесні ушкодження. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Потерпілу було госпіталізовано до реанімаційного відділення Бориспільської лікарні, де вона померла.

    На місці працювала слідчо-оперативна група Бориспільського РУП. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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    У Борисполі автомобіль збив на смерть жінку (фото)
    У Борисполі автомобіль збив на смерть жінку (фото)
    У Борисполі автомобіль збив на смерть жінку (фото)

    У подальшому поліцейські нададуть відповідну правову кваліфікацію даної ДТП.

    Як повідомлялося, 7 листопада у Вишгороді таксист, порушивши правила дорожнього руху, не дотримався безпечної швидкості та злетів в обрив, де перекинувся.

    7 листопада між селами Русанів та Гоголів у Броварському районі 40-річний водій автомобіля Subaru Impreza не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Внаслідок ДТП 73-річний чоловік та 70-річна жінка, що перебували в салоні авто, отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарні.

    Теги: Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина автомобіль
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    У Борисполі автомобіль збив на смерть жінку (фото)