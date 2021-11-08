У ДТП під Києвом постраждало подружжя пенсіонерів (фото)

ДТП скоїв 40-річний водій автомобіля Subaru

7 листопада між селами Русанів та Гоголів у Броварському районі 40-річний водій автомобіля Subaru Impreza не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 73-річний чоловік та 70-річна жінка, що перебували в салоні авто, отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарні.

На місці події працювали працівники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції та медики.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 7 листопада у Вишгороді таксист, порушивши правила дорожнього руху, не дотримався безпечної швидкості та злетів в обрив, де перекинувся.