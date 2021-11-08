У ДТП під Києвом постраждало подружжя пенсіонерів (фото)

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ДТП скоїв 40-річний водій автомобіля Subaru
7 листопада між селами Русанів та Гоголів у Броварському районі 40-річний водій автомобіля Subaru Impreza не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 73-річний чоловік та 70-річна жінка, що перебували в салоні авто, отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарні.
На місці події працювали працівники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції та медики.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Як повідомлялося, 7 листопада у Вишгороді таксист, порушивши правила дорожнього руху, не дотримався безпечної швидкості та злетів в обрив, де перекинувся.