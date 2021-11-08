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    У ДТП під Києвом постраждало подружжя пенсіонерів (фото)

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    Автомобіль&nbsp;з'їхав у кювет - У ДТП під Києвом постраждало подружжя пенсіонерів (фото)
    Автомобіль з'їхав у кювет
    фото: Нацполіція

    ДТП скоїв 40-річний водій автомобіля Subaru

    7 листопада між селами Русанів та Гоголів у Броварському районі 40-річний водій автомобіля Subaru Impreza не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 73-річний чоловік та 70-річна жінка, що перебували в салоні авто, отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарні.

    На місці події працювали працівники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції та медики.

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    У ДТП під Києвом постраждало подружжя пенсіонерів (фото)
    У ДТП під Києвом постраждало подружжя пенсіонерів (фото)
    У ДТП під Києвом постраждало подружжя пенсіонерів (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Досудове розслідування триває.

    Як повідомлялося, 7 листопада у Вишгороді таксист, порушивши правила дорожнього руху, не дотримався безпечної швидкості та злетів в обрив, де перекинувся.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль розслідування
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    У ДТП під Києвом постраждало подружжя пенсіонерів (фото)