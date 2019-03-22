У «Борисполі» киргиз намагався втекти від прикордонників



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Під час в іноземця виявлено підроблену валюту Фото: Держприкордонслужба

В аеропорту склалася нестандартна ситуація

У четвер, 21 березня, близько восьмої години ранку у пункт пропуску «Бориспіль» рейсом зі Стамбула прибув громадянин Киргизької Республіки 1983 року народження. Під час проходження процедури митного контролю вищезазначений громадянин здійснив спробу втечі за межі пункту пропуску. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

В результаті група реагування охоронців кордону, яку було піднято по тривозі, затримала втікача та супроводили до зони митного контролю пункту пропуску «Бориспіль».

«Що стало причиною такої поведінки стало зрозуміло згодом. Адже під час спільного огляду у зазначеного громадянина виявлено підроблену валюту у розмірі: 900 доларів США, 15 тисяч євро та 3,7 тисячі турецьких лір», - повідомили прикордонники.

В ході опитування громадянин зізнався, що підроблену валюту придбав у Стамбулі у свого знайомого. А в Україну прямував нібито з метою купівлі автомобіля.

Представниками Національної поліції громадянина Киргизької Республіки затримано, складено протокол за ст. 199 ККУ (Придбання, перевезення, ввезення в Україну з метою збуту підроблених грошей, цінних паперів чи білетів державної лотереї), підроблену валюту вилучено та направлено на експертне дослідження.

Як повідомлялося, 19 березня в аеропорту «Бориспіль» виявили особу, відносно якої відбулось спрацювання бази даних Інтерпол із завданням – арешт. Як з'ясувалось, громадянина США розшукували правоохоронні органи Нідерландів.