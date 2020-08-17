«Герої парковки» можуть забрати авто зі штрафмайданчика за кілька хвилин: як це зробити



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Автомобілі порушників евакуюють на штрафмайданчики

У додатку Kyiv Smart City запрацював новий сервіс

У Києві запрацював новий сервіс повернення автомобіля зі штрафмайданчика. Наразі сервіс працює у тестовому режимі. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

«Разом із Нацполіцією та Kyiv Smart City ми розробили та впровадили сервіс, який дозволить економити час водіїв та зменшить черги у пунктах видачі на 25-30%. Щоб скористатися сервісом потрібно ввести дані автомобіля у додатку Kyiv Smart City. На основі цієї інформації буде створена електронна заява на повернення авто. Водієві достатньо роздрукувати заяву і прямувати одразу на штрафмайданчик до представника поліції, який там же відсканує заяву та видасть автомобіль. До речі, на численні прохання водіїв збільшили час роботи штрафмайданчиків у суботу – з 09:00 до 17:00», – зазначив Осипов.

За його словами, цей сервіс вкрай затребуваний. «Ми працюємо над тим, щоб не тільки розвантажити вулиці від хаотично запаркованих авто, що дуже ускладнюють рух містом, але й над тим, щоб оплатити штраф і забрати машину було комфортно, як це має бути у європейській столиці», - сказав він.

Щоб скористатися новим сервісом у додатку Kyiv Smart City, потрібно:

Перейти до вкладки «Міські сервіси» – «Сервіси водія» – «Евакуація» і ввести номер автомобіля. Там же можна переглянути деталі евакуації, доказову базу з фотоматеріалами. Після того, як буде надана вся необхідна інформація, створюється електронна заява. Якщо дані внесені до 18:00, вона буде підтверджена того ж дня. Якщо після 18:00 – наступного дня, про що водій отримає сповіщення. Далі достатньо роздрукувати заяву, підписати її та прямувати одразу на штрафмайданчик. Показати документ працівнику поліції та отримати своє авто за кілька хвилин.

Нагадаємо, нещодавно в соцмережі було оприлюднено черговий факт автохамства на вулицях Києва – водій автомобіля Peugeot припаркував свій автомобіль на тротуарі так, що не залишив місця для безпечного проїзду дитячого візочка з малюком.