Хто вмирає від коронавірусу в Києві. Свіжі дані від Кличка

Серед тих, хто померли: 9 жінок від 44 до 88 років і 10 чоловіків від 39 до 80 років

Серед померлих за минулу добу в столиці наймолодші 39-річний чоловік і 44-річна жінка

У Києві виявили за минулу добу 1058 хворих на коронавірус. 19 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

«1058 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 19 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8500 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 364 604», – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 510 жінок віком від 18 до 96 років та 291 чоловік віком від 18 до 90 років. А також 124 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 133 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 9 жінок від 44 до 88 років і 10 чоловіків від 39 до 80 років.

До лікарень столиці госпіталізували 57 хворих на коронавірус та 121 особу з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 259 людей. Загалом коронавірус подолали 335 578 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 229, у Дарницькому – 193 та в Подільському районі – 171 випадок», – зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що у Києві на коронавірус хворіють навіть немовлята. За минулу добу виявили 2418 хворих на коронавірус. 7 людей померли.

Також за добу 27 січня у Києві коронавірус підтверджено у 2384 осіб, що на 372 випадки більше, ніж минулої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 361 тис. киян.

Незважаючи на зростання кількості хворих на коронавірус, столичні школи та садочки не зачиняються на карантин. Рішення про роботу навчальних закладів приймають їх керівники, залежно від рівня захворюваності в тій чи іншій школі або садку.

Як повідомлялося, із понеділка, 24 січня, школи у деяких областях України перейшли на дистанційне навчання.

Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

Навіть Рада наступного тижня працюватиме дистанційно.

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