У «Борисполі» у китайця вилучили 150 блоків тютюновмісних виробів



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154 блоки по 10 пачок тютювмісних виробів HEETS знаходилися у двох дорожніх валізах пасажира та переміщувались без ознак приховування Фото: ДФС

Іноземець для проходження митного контролю обрав спрощену систему – «зелений коридор»

Працівниками Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Київської митниці ДФС в пункті пропуску «Бориспіль» зафіксовано чергову спробу переміщення через митний кордон України тютюновмісних виробів з порушенням митних правил. Про це повідомляє прес-служба ДФС у Київській області.

150 блоків тютюновмісних виробів Heets для електричного нагрівання, призначених для використання виключно з IQOS, намагався ввезти на територію України громадянин Китаю, який прилетів до України з Пекіну.

Іноземець для проходження митного контролю обрав спрощену систему – «зелений коридор», чим заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України.

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації громадянин Китаю не оформлював та не подавав, з приводу декларування переміщуваних ним товарів до інспекторів митниці не звертався.

154 блоки по 10 пачок тютювмісних виробів Heets, які знаходилися у двох дорожніх валізах пасажира та переміщувались без ознак приховування, було виявлено під час проведення вибіркового митного контролю багажу на рентген-апараті, після перетину громадянином Китаю «білої лінії», яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Складено протокол про порушення митних правил. 150 блоків тютюнововмісних виробів вилучено до винесення судом рішення у справі.

Товари (предмети), ввезення яких здійснила громадянин Китаю відносяться до категорії товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України відповідно ст.ст. 376, 378 Митного Кодексу України.

Окрім того, згідно з ч.2 ст. 376 Митного кодексу України громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити на митну територію України без сплати митних платежів та без письмового декларування у кількості із розрахунку на одну особу – 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів.