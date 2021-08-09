  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У «Борисполі» відкрився пункт масової вакцинації: хто може отримати щеплення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вакцинація буде проходити в приміщенні терміналу D&nbsp; - У «Борисполі» відкрився пункт масової вакцинації: хто може отримати щеплення
    Вакцинація буде проходити в приміщенні терміналу D 
    Фото: Аеропорт «Бориспіль»

    Щепитися можна вакцинами двох виробників

    З 9 серпня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» можна зробити щеплення від Сovid-19. Вакцинація буде проходити в приміщенні терміналу D на першому поверсі щоденно з 9:00 до 15:00. Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

    Щепитися вакциною CoronoVac (Sinovac) та Pfizer можуть усі охочі громадяни України, а також особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, посвідчення біженця та особи, що потребують додаткового захисту.

    Вакцинація безкоштовна, без попереднього запису, у форматі живої черги.

    При собі необхідно мати паспорт громадянина України або його копію, ідентифікаційний код та мобільний телефон.

    Пункт відкрили згідно з рішенням Міністерства охорони здоров’я України. Вакцинацію проводить бригада КНП «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

    Телефон для довідок: +38 063 980-67-49, адміністратор.

    Як повідомлялося, в Міжнародному терміналі А аеропорту імені Ігоря Сікорського (Жуляни) відкрили пункт вакцинації від коронавірусу.

    Також у Міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького з п'ятниці, 6 серпня, можна зробити щеплення від коронавірусу.

    Читайте також:
    Теги: Аеропорт Бориспіль щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У «Борисполі» відкрився пункт масової вакцинації: хто може отримати щеплення