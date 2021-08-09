У «Борисполі» відкрився пункт масової вакцинації: хто може отримати щеплення

Вакцинація буде проходити в приміщенні терміналу D

Щепитися можна вакцинами двох виробників

З 9 серпня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» можна зробити щеплення від Сovid-19. Вакцинація буде проходити в приміщенні терміналу D на першому поверсі щоденно з 9:00 до 15:00. Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Щепитися вакциною CoronoVac (Sinovac) та Pfizer можуть усі охочі громадяни України, а також особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, посвідчення біженця та особи, що потребують додаткового захисту.

Вакцинація безкоштовна, без попереднього запису, у форматі живої черги.

При собі необхідно мати паспорт громадянина України або його копію, ідентифікаційний код та мобільний телефон.

Пункт відкрили згідно з рішенням Міністерства охорони здоров’я України. Вакцинацію проводить бригада КНП «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Телефон для довідок: +38 063 980-67-49, адміністратор.

Як повідомлялося, в Міжнародному терміналі А аеропорту імені Ігоря Сікорського (Жуляни) відкрили пункт вакцинації від коронавірусу.

Також у Міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького з п'ятниці, 6 серпня, можна зробити щеплення від коронавірусу.

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