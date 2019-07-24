У «Борисполі» знову затримали іноземців із «липовими» документами



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Іноземці з підробленими паспортами намагалися потрапити до країн ЄС

У вівторок, 23 липня, в пункті пропуску міжнародного аеропорту «Бориспіль» в терміналі D правоохоронці виявили в іноземців чергові підроблені документи. Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ».

«Під час перевірки документів у пасажирів, що прямували зі Стамбула до Амстердама, правоохоронці виявили у двох громадян Ірану частково підроблені паспортні документи громадян Франції», - йдеться в повідомленні.

Згодом іноземці повідомили, що підробку придбали в Туреччині за великі кошти та таким чином намагалися незаконно потрапити до однієї з країн Європейського Союзу.

Наразі іноземцям відмовлено в подальшому прямуванні та буде відправлено зворотнім рейсом до Стамбула.

Нагадаємо, 19 липня у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили чотирьох громадян Туреччини з підробленими документами та іранця з чужим паспортом.

Усіх затриманих турків прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону. Крім того, заборонили їм в’їзд на територію України терміном на 3 роки та повернули назад авіарейсом до Туреччини. Іранця відправили зворотнім рейсом до Тегерана.