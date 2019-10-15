У центрі Києва чоловік помер під час поїздки в таксі (фото)



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На місці працювали медики та слідчо-оперативна група Фото: Інформатор

Пасажиру таксі стало погано в машині

У вівторок, 15 жовтня, на вулиці Саксаганського, 20 у центрі Києва в автомобілі Chevrolet Aveo служби таксі помер пасажир, якому стало зле під час поїздки.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 9:30. Про це повідомляє Інформатор.

Як стало відомо правоохоронцям, чоловік їхав пасажиром у машині таксі. Під час руху чоловікові стало погано і він помер. Лікарі, які прибули на місце виклику, були безсилі.

Чоловік, що помер, 1957 року народження.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, у суботу, 12 жовтня, в Дарницькому районі Києва стався трагічний інцидент. На вулиці Ревуцького прямо на зупинці громадського транспорту померла жінка похилого віку.