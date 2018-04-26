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    У центрі Києва дівчина на Skoda врізалася в Subaru і знесла бетонну клумбу

    Дівчину-водія Skoda госпіталізували
    У четвер, 26 квітня, на Великій Житомирській, 25/2 не поділили дорогу Skoda Oktavia і Subaru Forester. Дівчину-водія Skoda госпіталізували. ДТП сталася о 02:00. Про це повідомляє Інформатор. Зі слів водія Subaru Forester, він рухався по вулиці Велика Житомирська в правому ряду у напрямку Львівської площі і його підрізав автомобіль Skoda Oktavia,
    • 26 Квiтня, 08:12
    • Розсилка
    ДТП на&nbsp;на Великій Житомирській
    Фото: Інформатор
    ДТП на на Великій Житомирській

    Дівчину-водія Skoda госпіталізували

    У четвер, 26 квітня, на Великій Житомирській, 25/2 не поділили дорогу Skoda Oktavia і Subaru Forester. Дівчину-водія Skoda госпіталізували.

    ДТП сталася о 02:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Зі слів водія Subaru Forester, він рухався по вулиці Велика Житомирська в правому ряду у напрямку Львівської площі і його підрізав автомобіль Skoda Oktavia, за кермом якого була дівчина.

    Після зіткнення Skoda вилетіла на тротуар, на якому, на щастя, не було пішоходів, і знесла бетонну клумбу.

    За словами прибулих на місце лікарів швидкої допомоги, у дівчини травма голови і грудної клітини, їй надають медичну допомогу.

    Водій Subaru відбувся легким переляком і від госпіталізації відмовився.

    На місці працювала поліція. Хто винен у ДТП, визначить слідство.

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    У центрі Києва дівчина на Skoda врізалася в Subaru і знесла бетонну клумбу
    У центрі Києва дівчина на Skoda врізалася в Subaru і знесла бетонну клумбу
    У центрі Києва дівчина на Skoda врізалася в Subaru і знесла бетонну клумбу
    У центрі Києва дівчина на Skoda врізалася в Subaru і знесла бетонну клумбу
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 24 квітня вночі на Новоірпінській трасі сталася смертельна ДТП: автомобіль збив хлопця.

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