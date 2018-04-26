У центрі Києва дівчина на Skoda врізалася в Subaru і знесла бетонну клумбу

Дівчину-водія Skoda госпіталізували

У четвер, 26 квітня, на Великій Житомирській, 25/2 не поділили дорогу Skoda Oktavia і Subaru Forester. Дівчину-водія Skoda госпіталізували. ДТП сталася о 02:00. Про це повідомляє Інформатор. Зі слів водія Subaru Forester, він рухався по вулиці Велика Житомирська в правому ряду у напрямку Львівської площі і його підрізав автомобіль Skoda Oktavia,



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Фото: Інформатор ДТП на на Великій Житомирській

Дівчину-водія Skoda госпіталізували

У четвер, 26 квітня, на Великій Житомирській, 25/2 не поділили дорогу Skoda Oktavia і Subaru Forester. Дівчину-водія Skoda госпіталізували.

ДТП сталася о 02:00. Про це повідомляє Інформатор.

Зі слів водія Subaru Forester, він рухався по вулиці Велика Житомирська в правому ряду у напрямку Львівської площі і його підрізав автомобіль Skoda Oktavia, за кермом якого була дівчина.

Після зіткнення Skoda вилетіла на тротуар, на якому, на щастя, не було пішоходів, і знесла бетонну клумбу.

За словами прибулих на місце лікарів швидкої допомоги, у дівчини травма голови і грудної клітини, їй надають медичну допомогу.

Водій Subaru відбувся легким переляком і від госпіталізації відмовився.

На місці працювала поліція. Хто винен у ДТП, визначить слідство.

Як повідомлялося, 24 квітня вночі на Новоірпінській трасі сталася смертельна ДТП: автомобіль збив хлопця.