У центрі Києва дівчина на Skoda врізалася в Subaru і знесла бетонну клумбу
- 26 Квiтня, 08:12
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Розсилка
Дівчину-водія Skoda госпіталізували
У четвер, 26 квітня, на Великій Житомирській, 25/2 не поділили дорогу Skoda Oktavia і Subaru Forester. Дівчину-водія Skoda госпіталізували.
ДТП сталася о 02:00. Про це повідомляє Інформатор.
Зі слів водія Subaru Forester, він рухався по вулиці Велика Житомирська в правому ряду у напрямку Львівської площі і його підрізав автомобіль Skoda Oktavia, за кермом якого була дівчина.
Після зіткнення Skoda вилетіла на тротуар, на якому, на щастя, не було пішоходів, і знесла бетонну клумбу.
За словами прибулих на місце лікарів швидкої допомоги, у дівчини травма голови і грудної клітини, їй надають медичну допомогу.
Водій Subaru відбувся легким переляком і від госпіталізації відмовився.
На місці працювала поліція. Хто винен у ДТП, визначить слідство.
Як повідомлялося, 24 квітня вночі на Новоірпінській трасі сталася смертельна ДТП: автомобіль збив хлопця.