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    У центрі Києва горіла квартира: врятовано двох чоловіків

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    Рятувальники за пів години ліквідували пожежу - У центрі Києва горіла квартира: врятовано двох чоловіків
    Рятувальники за пів години ліквідували пожежу

    Пожежа сталася у п'ятиповерховому будинку на Жилянській

    У середу, 28 серпня, сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Жилянській, 30/32, що в Голосіївському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03.48.

    На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Приїхавши, вогнеборці встановили, що на третьому поверсі в одній із квартир в коридорі сталося займання. Під час пожежі в квартирі були два чоловіки, яких було врятовано за допомогою автодрабини, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 04.09 пожежу було локалізовано, а о 04.16 – ліквідовано.

    Внаслідок пожежі пошкоджено меблі, побутові та особисті речі, закопчено стіни та стелю в трьох кімнатах.

    Загиблих та травмованих немає.  

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    На місці події працювало чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 15 чоловік особового складу підрозділів.

    Нагадаємо, 22 серпня вранці сталася пожежа у квартирі на бул. Вацлава Гавела, 43А. Під час пожежі було виявлено тіло жінки. Ще двох осіб було врятовано.

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