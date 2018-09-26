У центрі Києва горів будинок: люди з дітьми вистрибували з вікон



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Фото: Інформатор Сім'я з малолітньою дитиною вистрибувала з вікон на козирок прибудови, щоб врятуватися від вогню

Причиною загоряння стало коротке замикання в старій проводці

У вівторок, 25 вересня, сталося загоряння в житловому триповерховому будинку за адресою Велика Васильківська, 63 у Києві. Мешканці, рятуючись від вогню, вистрибували з вікон.

Пожежа сталася близько 20:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами мешканців, пожежа почалася в квартирі на третьому поверсі. Вогонь швидко поширився на всі приміщення і дах будівлі. Сім'я з малолітньою дитиною із сусідньої квартири вистрибувала з вікон на дашок прибудови, щоб врятуватися від вогню. На щастя, обійшлося без серйозних травм.

Рятувальники протягом години локалізували загоряння. Ще близько 40 хвилин пішло на повну ліквідацію пожежі.

За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання в старій проводці. Мешканці додали, що раніше через застарілу проводку в цьому будинку вже була пожежа.

В результаті пожежі постраждала літня жінка, її з множинними опіками забрала «швидка». Пожежники евакуювали 11 мешканців. На місці працювали чотири бригади рятувальників, екіпаж патрульної і «швидка».