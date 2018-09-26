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    У центрі Києва горів будинок: люди з дітьми вистрибували з вікон

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    Сім'я з малолітньою дитиною вистрибувала з вікон на козирок прибудови, щоб врятуватися від вогню - У центрі Києва горів будинок: люди з дітьми вистрибували з вікон
    Фото: Інформатор
    Сім'я з малолітньою дитиною вистрибувала з вікон на козирок прибудови, щоб врятуватися від вогню

    Причиною загоряння стало коротке замикання в старій проводці

    У вівторок, 25 вересня, сталося загоряння в житловому триповерховому будинку за адресою Велика Васильківська, 63 у Києві. Мешканці, рятуючись від вогню, вистрибували з вікон.

    Пожежа сталася близько 20:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами мешканців, пожежа почалася в квартирі на третьому поверсі. Вогонь швидко поширився на всі приміщення і дах будівлі. Сім'я з малолітньою дитиною із сусідньої квартири вистрибувала з вікон на дашок прибудови, щоб врятуватися від вогню. На щастя, обійшлося без серйозних травм.

    Рятувальники протягом години локалізували загоряння. Ще близько 40 хвилин пішло на повну ліквідацію пожежі.

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    У центрі Києва горів будинок: люди з дітьми вистрибували з вікон
    У центрі Києва горів будинок: люди з дітьми вистрибували з вікон
    У центрі Києва горів будинок: люди з дітьми вистрибували з вікон
    У центрі Києва горів будинок: люди з дітьми вистрибували з вікон
    У центрі Києва горів будинок: люди з дітьми вистрибували з вікон
    Фото: Інформатор

    За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання в старій проводці. Мешканці додали, що раніше через застарілу проводку в цьому будинку вже була пожежа.

    В результаті пожежі постраждала літня жінка, її з множинними опіками забрала «швидка». Пожежники евакуювали 11 мешканців. На місці працювали чотири бригади рятувальників, екіпаж патрульної і «швидка».

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