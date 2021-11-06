У Запорізькій області п'яний чоловік випадково підпалив дружину

Трагедія сталася під час сварки подружжя

Чоловік облив бензином машину та підпалив, дружина, яка стояла стояла поряд, миттєво спалахнула

Вночі 5 листопада на території приватного домоволодіння у населеному пункті Кушугум Запорізькій області сталася пожежа. Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що в гаражі приватного будинку горить гумовий човен і автомобіль «Таврія», повідомляє «РІА-М».

Під час пожежі травмувалися 38-річний чоловік та 29-річна жінка. За інформацією медиків, постраждала зазнала термічного опіку полум'ям ІІІ ст. тулуба, кінцівок, голови 63%.

Її чоловік отримав отруєння продуктами горіння, опік верхніх дихальних шляхів, м'яких тканин обличчя, кистей, нижніх кінцівок І-ІІ ст. 20%. Постраждалих каретою швидкої допомоги госпіталізували до лікарні.

Як з'ясувалося, чоловік облив бензином машину та підпалив. Дружина стояла поряд і миттєво спалахнула.

На даний момент дівчина потребує дорогих медикаментів та ксенокожу. Зараз у неї вкрай тяжкий стан.

Як повідомили портал «061» у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Запорізькій області, пожежа сталася під час сімейної сварки.

Попередньо чоловік облив машину бензином. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, закурив, сталася пожежа. За цим фактом відкрито кримінальну справу за ст. 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Такі злочини караються громадськими роботами терміном від 150 до 240 годин, або виправними роботами до 2 років, або обмеженням волі терміном до 2 років, або позбавленням волі на той самий термін.

У поліції повідомили, що життю постраждалої наразі нічого не загрожує.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 5 листопада, на трасі поблизу Кончі-Заспи спалахнуло авто. Автомобіль вигорів ущент.