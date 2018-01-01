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    У центрі Києва покажуть унікальне 3-d шоу

    Крім лазерного шоу «Life must go on» буде презентована серія живопису
    1 березня в  муніципальній галереї  «Лавра»  пройде  відкриття  мультимедійного проекту «Life must go on», який  об’єднає в собі живопис, цифрове мистецтво, поезію та музику. Автори проекту -  київська digital група  «Skilz» та львівська художниця Лілія Студницька.
    • Сьогодні, 14:54
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    Крім лазерного шоу «Life must go on» буде презентована серія живопису

    1 березня в  муніципальній галереї  «Лавра»  пройде  відкриття  мультимедійного проекту «Life must go on», який  об’єднає в собі живопис, цифрове мистецтво, поезію та музику. Автори проекту -  київська digital група  «Skilz» та львівська художниця Лілія Студницька.

    Команда  «Skilz» посіла перше місце на минулорічному фестивалі світла та медіа-мистецтва  в Києві.  Глядачам  покажуть справжнє мультимедійне шоу, створене на основі поезії Ліни Костенко. Філософську складову поезії  буде передано  у візуальних образах цифрового мистецтва.

    Одночасно  в галереї  буде презентована  серія живопису  «Ніч» львівської художниці Лілії Студницької. Всю кольорову гаму робіт, за словами  автора, можна побачити тільки в повній темряві.  

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    У центрі Києва покажуть унікальне 3-d шоу
    У центрі Києва покажуть унікальне 3-d шоу
    У центрі Києва покажуть унікальне 3-d шоу
    У центрі Києва покажуть унікальне 3-d шоу
    У центрі Києва покажуть унікальне 3-d шоу
    У центрі Києва покажуть унікальне 3-d шоу
    У центрі Києва покажуть унікальне 3-d шоу
    У центрі Києва покажуть унікальне 3-d шоу

     «Сьогодні ми позиціонуємо галерею Лавра, як сучасний digital комплекс - простір, в якому мистецтво стирає будь-які  межі.  Завдяки новій панорамній відеопроекції  картини можна почути, а музику - побачити.  У поєднанні класичних напрямків мистецтва та цифрових технологій народжується нова художня мова сучасного арту. Наш проект «Life must go on» саме про це», - розповідає  Тетяна Миронова, директор Київської муніципальної галереї  «Лавра».

    Відкриття:1 березня о 18.30

    Виставка  буде проходити до 31 березня включно

    Місце проведення: галерея «Лавра» (вул.Лаврська, 1)

    Київ мова мистецтво виставка квітів
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