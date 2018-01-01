У центрі Києва покажуть унікальне 3-d шоу

Крім лазерного шоу «Life must go on» буде презентована серія живопису

1 березня в муніципальній галереї «Лавра» пройде відкриття мультимедійного проекту «Life must go on», який об’єднає в собі живопис, цифрове мистецтво, поезію та музику. Автори проекту - київська digital група «Skilz» та львівська художниця Лілія Студницька.



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Крім лазерного шоу «Life must go on» буде презентована серія живопису

1 березня в муніципальній галереї «Лавра» пройде відкриття мультимедійного проекту «Life must go on», який об’єднає в собі живопис, цифрове мистецтво, поезію та музику. Автори проекту - київська digital група «Skilz» та львівська художниця Лілія Студницька.

Команда «Skilz» посіла перше місце на минулорічному фестивалі світла та медіа-мистецтва в Києві. Глядачам покажуть справжнє мультимедійне шоу, створене на основі поезії Ліни Костенко. Філософську складову поезії буде передано у візуальних образах цифрового мистецтва.

Одночасно в галереї буде презентована серія живопису «Ніч» львівської художниці Лілії Студницької. Всю кольорову гаму робіт, за словами автора, можна побачити тільки в повній темряві.

«Сьогодні ми позиціонуємо галерею Лавра, як сучасний digital комплекс - простір, в якому мистецтво стирає будь-які межі. Завдяки новій панорамній відеопроекції картини можна почути, а музику - побачити. У поєднанні класичних напрямків мистецтва та цифрових технологій народжується нова художня мова сучасного арту. Наш проект «Life must go on» саме про це», - розповідає Тетяна Миронова, директор Київської муніципальної галереї «Лавра».