У центрі Києва покажуть унікальне 3-d шоу

Крім лазерного шоу «Life must go on» буде презентована серія живопису

1 березня в муніципальній галереї «Лавра» пройде відкриття мультимедійного проекту «Life must go on», який об’єднає в собі живопис, цифрове мистецтво, поезію та музику. Автори проекту - київська digital група «Skilz» та львівська художниця Лілія Студницька.