Росія знищила склад «Сільпо» під Києвом: завдано збитків на суму 400 млн грн

Внаслідок російської атаки люди не постраждали

Сьогодні, 20 грудня, РФ знищила склад замороженої продукції «Сільпо» в Бориспільському районі. Про це повідомляє пресслужба Fozzy Group.

«У ніч на 20 грудня внаслідок атаки БпЛА ворог зруйнував один із складів мережі «Сільпо», на якому зберігалася заморожена продукція. Найважливіше – люди не постраждали», – йдеться у повідомленні.

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фото: ДСНС Київщини

Компанія зазначає, що пожежа знищила товарів на суму понад 400 млн грн.

Нагадаємо, що вночі, 20 грудня, внаслідок чергової ворожої атаки безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 тис. м². Пожежу було локалізовано о 04:05. Загиблих та постраждалих немає.

Як повідомлялося, сьогодні, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.