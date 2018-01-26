Чоловікові раптово стало зле у тролейбусі

У п’ятницю, 26 січня, близько 07:00 у центрі Києва в тролейбусі помер чоловік. Чоловік їхав у тролейбусі №8 у сторону центру міста. Перед зупинкою «Станція метро Університет» чоловік піднявся і попрямував до виходу. Раптово пасажир став бліднути і непритомніти. Про це повідомляє Інформатор. «Пасажири почали кричати, щоб я



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Столичний тролейбус №8, у якому вранці помер чоловік

Чоловікові раптово стало зле у тролейбусі

У п’ятницю, 26 січня, близько 07:00 у центрі Києва в тролейбусі помер чоловік.

Чоловік їхав у тролейбусі №8 у сторону центру міста. Перед зупинкою «Станція метро Університет» чоловік піднявся і попрямував до виходу. Раптово пасажир став бліднути і непритомніти. Про це повідомляє Інформатор.

«Пасажири почали кричати, щоб я зупинився. У салоні впав чоловік. Йому викликали швидку. Пасажири сказали, що пульс прощупується слабо. Медики прибули через хвилин шість. Але чоловік вже помер», - розповів водій тролейбуса.

«Чоловік їхав один. Йому близько 60 років. Він працюючий пенсіонер. Виглядає дуже пристойно. Швидше за все, їхав на роботу», - розповіла кондуктор тролейбуса.

Нагадаємо, у четвер, 25 січня, на вулиці Попудренка біля входу на станцію метро «Дарниця» помер чоловік.