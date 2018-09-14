  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У центрі Києва відбудуться грандіозні міжнародні змагання рятувальників

    • Розсилка
    Змагання рятувальників у Києві, жовтень 2017 р. - У центрі Києва відбудуться грандіозні міжнародні змагання рятувальників
    Змагання рятувальників у Києві, жовтень 2017 р.

    Змагання рятувальників, яких ще не було в Україні: на вихідні Хрещатик перекриють

    У суботу, 15 вересня, в центрі столиці відбудуться міжнародні змагання «Найсильніший пожежний-рятувальник. Київ-2018» та інші урочисті заходи в рамках святкування Дня рятівника. Відповідну ініціативу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві підтримано розпорядженнями Київської міської держадміністрації.

    Масштабне спортивне свято триватиме на Хрещатику з 09:00 15 вересня до 19:00 16 вересня – на відрізку між вулицями Богдана Хмельницького та Прорізною. У зв’язку із цим на ділянці буде заборонено рух усіх видів транспорту з 20:00 14 вересня до 24:00 16 вересня, повідомляє прес-служба КМДА.

    Департаменту транспортної інфраструктури доручено на час проведення події внести зміни в роботу наземного пасажирського транспорту, маршрути яких проходять цими вулицями.

    За інформацією організаторів, це буде найбільше за розмахом і кількістю учасників змагання рятувальників, якого ще не було в Україні. До столиці з’їдуться не лише вітчизняні вогнеборці, а й їхні закордонні колеги.

    Найвитривалішого, найспритнішого та найсильнішого пожежного-рятувальника 2018 року визначатиме професійне журі. Зокрема, передбачені індивідуальний забіг, тандем і командна естафета з шести етапів. Таке випробування має виховати в особового складу волю та прагнення до перемоги, здатність витримувати високі фізичні і психологічні навантаження в умовах спортивної боротьби та бойових дій.

    Читайте також
    Київ спорт громадський транспорт рятувальники КМДА транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ