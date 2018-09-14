У центрі Києва відбудуться грандіозні міжнародні змагання рятувальників



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Змагання рятувальників у Києві, жовтень 2017 р.

Змагання рятувальників, яких ще не було в Україні: на вихідні Хрещатик перекриють

У суботу, 15 вересня, в центрі столиці відбудуться міжнародні змагання «Найсильніший пожежний-рятувальник. Київ-2018» та інші урочисті заходи в рамках святкування Дня рятівника. Відповідну ініціативу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві підтримано розпорядженнями Київської міської держадміністрації.

Масштабне спортивне свято триватиме на Хрещатику з 09:00 15 вересня до 19:00 16 вересня – на відрізку між вулицями Богдана Хмельницького та Прорізною. У зв’язку із цим на ділянці буде заборонено рух усіх видів транспорту з 20:00 14 вересня до 24:00 16 вересня, повідомляє прес-служба КМДА.

Департаменту транспортної інфраструктури доручено на час проведення події внести зміни в роботу наземного пасажирського транспорту, маршрути яких проходять цими вулицями.

За інформацією організаторів, це буде найбільше за розмахом і кількістю учасників змагання рятувальників, якого ще не було в Україні. До столиці з’їдуться не лише вітчизняні вогнеборці, а й їхні закордонні колеги.

Найвитривалішого, найспритнішого та найсильнішого пожежного-рятувальника 2018 року визначатиме професійне журі. Зокрема, передбачені індивідуальний забіг, тандем і командна естафета з шести етапів. Таке випробування має виховати в особового складу волю та прагнення до перемоги, здатність витримувати високі фізичні і психологічні навантаження в умовах спортивної боротьби та бойових дій.