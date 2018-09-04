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    У центрі Києва відкрився веганський фастфуд (меню)

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    <span lang="UK">Фастфуд &laquo;Никого Не Ем&raquo; розташувався на території зони вуличної їжі на вулиці Богдана Хмельницького</span> - У центрі Києва відкрився веганський фастфуд (меню)
    Фастфуд «Никого Не Ем» розташувався на території зони вуличної їжі на вулиці Богдана Хмельницького

    У меню фастфуда немає м'ясних продуктів

    2 вересня у Києві відкрився веганський фастфуд «Никого Не Ем».

    Фастфуд розташувався на території зони вуличної їжі на вулиці Богдана Хмельницького, 16-22 — це двір «Київпроекту». Точка знаходиться всередині фудхолу City Lunch.

    У меню – бургери, шаурма, хот-доги, салати, тофу у фритюрі та картопля фрі. Замість м’яса у бургерах використовують тофу, сейтан, пшеничні сосиски, нутові або соєві котлети.


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    Бургери коштують від 60 грн, салати – від 70 грн, хот-доги – 65 грн.

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    У центрі Києва відкрився веганський фастфуд (меню)
    У центрі Києва відкрився веганський фастфуд (меню)
    У центрі Києва відкрився веганський фастфуд (меню)
    У центрі Києва відкрився веганський фастфуд (меню)
    У центрі Києва відкрився веганський фастфуд (меню)
    У центрі Києва відкрився веганський фастфуд (меню)

    Фудкорт у дворі «Київпроекту» відкрили четвертого серпня. Він працює на постійній основі, щоденно 10:00 до 21:00. Фудкорт поділено на дві зони: на вулиці та всередині будівлі. Тут вже відкрилися точки з африканською кухнею від Afro-food, тайськими стравами від Khu Yum, кіоск «Хачапурі & Хінкалі», мексиканські тако від Arizona Tacos.

    Джерело: Хмарочос

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