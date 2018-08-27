У центрі Києва виявлено бордель, замаскований під масажний салон (фото, відео)



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У центрі Києва працював бордель

Організаторка незаконного бізнесу - 29-річна киянка, яка орендувала квартиру на вулиці Саксаганського та підшукувала дівчат для надання чоловікам інтимних послуг

Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції у місті Києві спільно з міською прокуратурою та слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за фактом організації сексуальних послуг під виглядом масажного салону. Бордель працював в орендованій на вулиці Саксаганського квартирі.

Дохід від діяльності складав 250 тисяч гривень на місяць, а вартість послуг – 700 гривень за годину. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника сектору управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Олексій Гаврилюк, у салоні працювала адміністратор, яка отримувала від клієнтів гроші та передавала їх організаторці бізнесу.

«Це – 29-річна киянка, яка орендувала квартиру на вулиці Саксаганського та підшукувала дівчат для надання чоловікам інтимних послуг. Клієнтів вона знаходила через інтернет за оголошенням про надання послуг еротичного масажу. Під час проведення санкціонованих обшуків у квартирі, автомобілі та у житловому будинку організаторки вилучили гроші, мобільні телефони, відеокамеру та комп’ютер, які направили на експертизу», - повідомив Гаврилюк.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Організаторці злочинного бізнесу оголошено про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує до семи років позбавлення волі.