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    У центрі Києва з’явилося стихійне сміттєзвалище (фото)

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    Купа сміття на вул. Бастіонній - У центрі Києва з’явилося стихійне сміттєзвалище (фото)
    Купа сміття на вул. Бастіонній
    Фото: ГолосUA

    Невідомі вкрали контейнери для сміття

    На вулиці Бастіонній, 5/13 у Печерському районі Києва утворилася стихійна купа сміття. Це пов’язано з тим, що невідомі вкрали контейнери для сміття

    Про це повідомляє ГолосUA.

    Мешканці будинку зазначають, що комунальники поки не вживають ніяких заходів, щоб виправити ситуацію.

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    У центрі Києва з’явилося стихійне сміттєзвалище (фото)
    У центрі Києва з’явилося стихійне сміттєзвалище (фото)
    Фото: ГолосUA

    Як повідомляв «Главком», на житловому масиві Борщагівка у Святошинському районі Києва проблеми з вивезенням сміття. Зокрема, купи сміття лежать біля будинку на вулиці Зодчих, 72.

    Нагадаємо, столична влада підвищила тарифи на послуги з вивезення побутових відходів з 1 січня 2019 року.

    Дивіться також фоторепортаж «Главкома» з Центрального автовокзалу Києва: столиця зустрічає гостей міста купами сміття.

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