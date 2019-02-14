У центрі Києва з’явилося стихійне сміттєзвалище (фото)



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Купа сміття на вул. Бастіонній Фото: ГолосUA

Невідомі вкрали контейнери для сміття

На вулиці Бастіонній, 5/13 у Печерському районі Києва утворилася стихійна купа сміття. Це пов’язано з тим, що невідомі вкрали контейнери для сміття

Про це повідомляє ГолосUA.

Мешканці будинку зазначають, що комунальники поки не вживають ніяких заходів, щоб виправити ситуацію.

Як повідомляв «Главком», на житловому масиві Борщагівка у Святошинському районі Києва проблеми з вивезенням сміття. Зокрема, купи сміття лежать біля будинку на вулиці Зодчих, 72.

Нагадаємо, столична влада підвищила тарифи на послуги з вивезення побутових відходів з 1 січня 2019 року.

Дивіться також фоторепортаж «Главкома» з Центрального автовокзалу Києва: столиця зустрічає гостей міста купами сміття.