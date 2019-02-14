У центрі Києва з’явилося стихійне сміттєзвалище (фото)
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Розсилка
Купа сміття на вул. Бастіонній
Фото: ГолосUA
Невідомі вкрали контейнери для сміття
На вулиці Бастіонній, 5/13 у Печерському районі Києва утворилася стихійна купа сміття. Це пов’язано з тим, що невідомі вкрали контейнери для сміття
Про це повідомляє ГолосUA.
Мешканці будинку зазначають, що комунальники поки не вживають ніяких заходів, щоб виправити ситуацію.
Як повідомляв «Главком», на житловому масиві Борщагівка у Святошинському районі Києва проблеми з вивезенням сміття. Зокрема, купи сміття лежать біля будинку на вулиці Зодчих, 72.
Нагадаємо, столична влада підвищила тарифи на послуги з вивезення побутових відходів з 1 січня 2019 року.
Дивіться також фоторепортаж «Главкома» з Центрального автовокзалу Києва: столиця зустрічає гостей міста купами сміття.