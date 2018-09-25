У центрі Києва з’явиться новий мурал (фото)
-
Розсилка
Фото: 44.ua.
На Михайлівській площі створюють мурал
Зображення буде розміщено на Михайлівській площі
У центрі Києва розпочалися роботи зі створення нового муралу.
В даний момент не зовсім зрозуміло, що буде зображено у фінальній версії. Про це повідомляє кореспондент 44.ua.
Читайте також
Зображення буде розміщено на Михайлівській площі. У чорновому варіанті муралу можна помітити написи «лайк», Hollywood», а також персонажі з попкорном. З цього можна зробити висновок про молодіжний статус малюнка.
Раніше повідомлялося, що під мостом на вулиці Богатирській Оболонського району столиці з'явився новий мурал.