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    У центрі Києва з’явиться новий мурал (фото)

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    На Михайлівській площі створюють мурал - У центрі Києва з’явиться новий мурал (фото)
    Фото: 44.ua.
    На Михайлівській площі створюють мурал

    Зображення буде розміщено на Михайлівській площі

    У центрі Києва розпочалися роботи зі створення нового муралу.

    В даний момент не зовсім зрозуміло, що буде зображено у фінальній версії. Про це повідомляє кореспондент 44.ua.

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    Зображення буде розміщено на Михайлівській площі. У чорновому варіанті муралу можна помітити написи «лайк», Hollywood», а також персонажі з попкорном. З цього можна зробити висновок про молодіжний статус малюнка.

    Раніше повідомлялося, що під мостом на вулиці Богатирській Оболонського району столиці з'явився новий мурал.

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