У четвер столична підземка змінить режим роботи через футбол
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Станція «Олімпійська» не працюватиме з 21:00 до 22:00
На вхід і вихід закриються кілька станцій метро
У четвер, 21 лютого, у зв’язку із проведенням футбольного матчу між командами «Динамо» (Україна) – «Олімпіакос» (Греція) буде внесено зміни у роботу столичного метрополітену. Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».
Так, з 21:00 до 22:00 буде введено особливий режим роботи станцій:
- «Олімпійська» не працюватиме
- «Площа Льва Толстого» закривається на вхід
- «Палац спорту» закривається на вихід.
Після 23:00 можливе обмеження входу на ці станції.
Завтра метро працюватиме на годину довше.
Крім того, у четвер продовжується робота маршрутів громадського транспорту, які проходять біля станцій метро, після проходження останніх поїздів. Про це повідомили у КП «Київпастранс».
Отже, рух продовжать:
- тролейбусні маршрути – №№ 3, 8, 16, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 50;
- трамвайні маршрути – №№ 1, 8, 28, 33;
- автобусні у режимі маршрутного таксі – №№ 150, 155, 166, 181, 182, 220, 457, 502, 516, 530, 550.