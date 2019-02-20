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    У четвер столична підземка змінить режим роботи через футбол

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    <p>Станція &laquo;Олімпійська&raquo; не працюватиме з 21:00 до 22:00</p> - У четвер столична підземка змінить режим роботи через футбол

    Станція «Олімпійська» не працюватиме з 21:00 до 22:00

    На вхід і вихід закриються кілька станцій метро

    У четвер, 21 лютого, у зв’язку із проведенням футбольного матчу між командами «Динамо» (Україна) – «Олімпіакос» (Греція) буде внесено зміни у роботу столичного метрополітену. Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

    Так, з 21:00 до 22:00 буде введено особливий режим роботи станцій:

    • «Олімпійська» не працюватиме
    • «Площа Льва Толстого» закривається на вхід
    • «Палац спорту» закривається на вихід.

    Після 23:00 можливе обмеження входу на ці станції.

    Завтра метро працюватиме на годину довше.

    Крім того, у четвер продовжується робота маршрутів громадського транспорту, які проходять біля станцій метро, після проходження останніх поїздів. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

    Отже, рух продовжать:

    • тролейбусні маршрути – №№ 3, 8, 16, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 50;
    • трамвайні маршрути – №№ 1, 8, 28, 33;
    • автобусні у режимі маршрутного таксі – №№ 150, 155, 166, 181, 182, 220, 457, 502, 516, 530, 550.
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