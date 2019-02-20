У четвер столична підземка змінить режим роботи через футбол



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Станція «Олімпійська» не працюватиме з 21:00 до 22:00

На вхід і вихід закриються кілька станцій метро

У четвер, 21 лютого, у зв’язку із проведенням футбольного матчу між командами «Динамо» (Україна) – «Олімпіакос» (Греція) буде внесено зміни у роботу столичного метрополітену. Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

Так, з 21:00 до 22:00 буде введено особливий режим роботи станцій:

«Олімпійська» не працюватиме

«Площа Льва Толстого» закривається на вхід

«Палац спорту» закривається на вихід.

Після 23:00 можливе обмеження входу на ці станції.

Завтра метро працюватиме на годину довше.

Крім того, у четвер продовжується робота маршрутів громадського транспорту, які проходять біля станцій метро, після проходження останніх поїздів. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Отже, рух продовжать: