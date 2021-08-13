У Чорнобилі буде відновлено низку легендарних об’єктів для приваблення туристів

Будівельні та ремонтні роботи розпочнуться у 2022 році

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з Державним агентством з управління зоною відчуження розпочинають інструментальні дослідження та проєктування низки легендарних об’єктів зони відчуження. На цей проєкт планують витратити 30 млн грн, щоб привабити туди туристів. Про це розповіли в програмі «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ».

Зокрема, планують відновити кафе «Прип’ять», автовокзал та одну 16-поверхівку. У кафе встановлять вітражі, у будинку розмістять музей пожежника, чия бригада першою прибула на ЧАЕС після аварії.

Окрім цього, готуватимуть проєкт реновації пропускного пункту «Дитятки», через який туристи в’їжджають до Зони відчуження.

Роботи розпочнуть вже у 2021 році. Спочатку планується провести інструментальні дослідження та проєктування будівель. А у 2022 році – будівельні та ремонтні роботи.

Від початку року Чорнобиль відвідали 32 тисячі туристів. Це майже втричі менше, ніж до пандемії. Досить популярними є тури до ЧАЕС серед іноземних туристів.

Ярослав Ємельяненко, директор «Чорнобиль тур», розповів, що наразі Чорнобильська зона має готелі, хостели та їдальні, однак вони все ще схожі на «подорож у СРСР».

«У цьому є свій шарм. Навіть іноземні туристи, які залишаються з ночівлею в зоні ЧАЕС, не скаржаться на готель чи харчування. Базова туристична інфраструктура є, однак будемо розвивати Чорнобильську зону далі, щоб зберегти всі пам’ятки», – наголосив він.

За словами Ємельяненка, туристам наразі потрібна базова інфраструктура: туалети, освітлення тощо. Також не вистачає офіційних дозволених маршрутів.

«Наша історія Чорнобиля – це історія нашої перемоги. І ми презентуємо всьому світові, що ми не постраждалі від катастрофи, а ми – переможці», – наголосив директор «Чорнобиль тур».