У Чорнобильській зоні відчуження можна буде спостерігати за птахами

Організатори мають на меті бьордвотчинг – вивчення пернатих у їхньому природному середовищі

На території Чорнобильського заповідника цьогоріч буде реалізовано цікавий проєкт «Розвиток екотуризму на територіях, що зазнали радіаційного забруднення – шлях до збереження біорізноманіття українського Полісся». Про це повідомили на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

«У зоні відчуження облаштують локації для спостереження за птахами в дикій природі та популяризація бьордвотчингу – інформативного й гуманного способу вивчення пернатих у природному середовищі», – йдеться в повідомленні.

Проєкт запроваджений у рамках Програми малих грантів ПРООН/ГЕФ в Україні спільно з партнером – громадською організацією «Екологічний простір-2020».

Нагадаємо, нещодавно Мінекології поділилося планами, що робитимуть із Чорнобильською зоною.

Чорнобильська зона викликає інтерес і науковців, і туристів. Нині це найбільша безлюдна та заліснена територія Європи, яку сприймають як туристичний об’єкт, що приваблює людей як з усієї України, так із-за кордону. Про це розповів Міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський.

Читайте також: