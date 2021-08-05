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    У Чорнобильській зоні відчуження можна буде спостерігати за птахами

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    У Чорнобильській зоні відчуження можна буде спостерігати за птахами
    Фото з відкритих джерел

    Організатори мають на меті бьордвотчинг – вивчення пернатих у їхньому природному середовищі

    На території Чорнобильського заповідника цьогоріч буде реалізовано цікавий проєкт «Розвиток екотуризму на територіях, що зазнали радіаційного забруднення – шлях до збереження біорізноманіття українського Полісся». Про це повідомили на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

    «У зоні відчуження облаштують локації для спостереження за птахами в дикій природі та популяризація бьордвотчингу – інформативного й гуманного способу вивчення пернатих у природному середовищі», – йдеться в повідомленні.

    Проєкт запроваджений у рамках Програми малих грантів ПРООН/ГЕФ в Україні спільно з партнером – громадською організацією «Екологічний простір-2020».

    Нагадаємо, нещодавно Мінекології поділилося планами, що робитимуть із Чорнобильською зоною.

    Чорнобильська зона викликає інтерес і науковців, і туристів. Нині це найбільша безлюдна та заліснена територія Європи, яку сприймають як туристичний об’єкт, що приваблює людей як з усієї України, так із-за кордону. Про це розповів Міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський.

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    Теги: Чорнобильська зона птахи Заповідники
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    У Чорнобильській зоні відчуження можна буде спостерігати за птахами