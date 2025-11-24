Головна Київ Новини
У Чорнобильській зоні помічено незвичайного птаха (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Цей вид птахів рідко можна побачити у заповіднику під час гніздування
фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Синицю довгохвосту частіше помічають на території Чорнобильського заповідника восени

У Чорнобильській зоні помітили незвичайну пташку – синицю довгохвосту. Працівники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника опублікували кадри цього птаха та розповіли про його особливості, пише «Главком».

За словами представників заповідника, цей вид птахів рідко можна побачити на території заповідника під час гніздування. «Найчастіше оселяється в густих чагарникових заростях, де майстерно будує своє кулеподібне гніздо. Воно зазвичай повторює структуру та кольори навколишньої рослинності, що забезпечує надійне маскування від різноманітних хижаків», – розповіли в заповіднику.

Синицю довгохвосту частіше помічають на території Чорнобильського заповідника восени. Саме в цю пору року до заповідника прилітає багато цих птахів. «Птахи рухаються дружними зграйками крізь крони дерев і чагарники, наповнюючи простір своїми мелодійними, дзвінкими голосами. Взимку вони приєднуються до змішаних зграй дрібних птахів і разом мандрують лісами в пошуках їжі», – йдеться в дописі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Синиці довгохвості соціальні птахи, тому частіше їх можна помітити у зграях
Синиці довгохвості соціальні птахи, тому частіше їх можна помітити у зграях
фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Відомо, що синиці довгохвості соціальні птахи, тому частіше їх можна помітити саме зграями. А ось під час гніздування вони літають та тримаються парами.

Нещодавно в Чорнобильському заповіднику до фотопастки потрапив небезпечний хижак. У «Чорнобильському Радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику» мешкає рись євразійська. Одна особина представників цього виду потрапила до фотопастки «Полісся – дика природа без кордонів», встановлених на території Чорнобильського заповідника.

Раніше «Главком» писав про те, що в Чорнобилі волонтери організації Dogs of Chernobyl помітили собак із синьою шерстю. Волонтери опублікували фото зграї собак, на яких деякі тварини мають повністю синє забарвлення шерсті. Вони зазначили, що вони спостерігали за цими собаками раніше. За їхніми словами, ці собаки не мали такого забарвлення тиждень тому.

