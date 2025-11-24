У Чорнобильській зоні помічено незвичайного птаха (фото)

Цей вид птахів рідко можна побачити у заповіднику під час гніздування

Синицю довгохвосту частіше помічають на території Чорнобильського заповідника восени

У Чорнобильській зоні помітили незвичайну пташку – синицю довгохвосту. Працівники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника опублікували кадри цього птаха та розповіли про його особливості, пише «Главком».

За словами представників заповідника, цей вид птахів рідко можна побачити на території заповідника під час гніздування. «Найчастіше оселяється в густих чагарникових заростях, де майстерно будує своє кулеподібне гніздо. Воно зазвичай повторює структуру та кольори навколишньої рослинності, що забезпечує надійне маскування від різноманітних хижаків», – розповіли в заповіднику.

Синицю довгохвосту частіше помічають на території Чорнобильського заповідника восени. Саме в цю пору року до заповідника прилітає багато цих птахів. «Птахи рухаються дружними зграйками крізь крони дерев і чагарники, наповнюючи простір своїми мелодійними, дзвінкими голосами. Взимку вони приєднуються до змішаних зграй дрібних птахів і разом мандрують лісами в пошуках їжі», – йдеться в дописі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Синиці довгохвості соціальні птахи, тому частіше їх можна помітити у зграях фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Відомо, що синиці довгохвості соціальні птахи, тому частіше їх можна помітити саме зграями. А ось під час гніздування вони літають та тримаються парами.

