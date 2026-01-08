У Дарницькому районі через підтоплення трамвайних колій тимчасово зупинився транспорт

Головна Київ Новини
Юлія Відміцька
У Дарницькому районі Києва сталося підтоплення трамвайних колій
фото: Oleksandr Kovtunov/Facebook

Підтоплення дороги зафіксували на кількох вулицях Дарницького району

У Дарницькому районі Києва сталося підтоплення трамвайних колій. Через це тимчасово зупинився рух транспорту. Про це повідомив голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Ковтунов, передає «Главком».

«Через екстремальні погодні умови та аномальну кількість опадів на вулиці Ялтинській сталося підтоплення трамвайних колій, що призвело до зупинки руху транспорту», – повідомив Олександр Ковтунов. Проте наразі рух трамваїв було відновлено.

Критична ситуація відбулася через поєднання мокрого снігу та дощу. Така ж ситуація спостерігається на вулицях Центральній, Автотранспортній, Переяславській, Ташкентська.

фото: Oleksandr Kovtunov/Facebook

Над цим працюють відповідні служби. «Оперативно спрямовано спецтехніку для інтенсивного відкачування води та розчищення шляхів від ожеледі. Тримаю ситуацію під особистим контролем – комунальні служби працюватимуть до повного відновлення руху електротранспорту та стабілізації сполучення в районі», – зазначив Ковтунов.

Нагадаємо, що найближчими днями у столиці очікується різке зниження температури. Після сильних снігопадів у місто прийдуть справжні січневі морози, які посилюватимуться до кінця тижня. За прогнозами синоптиків, найближчі дві доби будуть сніжними та вітряними.

Раніше «Главком» повідомляв, що Укргідрометцентр попереджав про суттєве погіршення погодних умов у столиці протягом найближчих двох діб. У четвер, 8 січня, очікується значний мокрий сніг із дощем, ожеледь та ожеледиця на дорогах. Негода посилиться 9 січня, коли синоптики прогнозують значний сніг та хуртовини, що відповідає першому рівню небезпечності. Через такі прогнози міська влада попереджає про можливе обмеження в’їзду для великогабаритного транспорту, щоб мінімізувати затори та дати змогу працювати снігоприбиральній техніці. 

