На Чорнобильській АЕС стався блекаут через російський обстріл

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Чорнобильська АЕС залишилася без світла через обстріл у Славутичі
фото з відкритих джерел

Через стрибки напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфайнмент

Унаслідок російської атаки на енергооб’єкт у Славутичі Чорнобильська атомна електростанція опинилася у блекауті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Зазначається, на об'єктах Чорнобильської АЕС виникла надзвичайна ситуація. Через стрибки напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля. Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, ворог атакував Славутич. Унаслідок удару БпЛА по енергетичному об’єкту місто залишилося без електропостачання: без світла наразі перебувають близько 20 тис. місцевих жителів.

У Чернігівській області запроваджено відключення світла через удар ворожий по енергообʼєкту. Енергетики вже працюють над підключенням до альтернативних джерел живлення. Наразі запроваджуються відключення до моменту стабілізації ситуації. Обленерго вже оприлюднило графік.

Як відомо, відсутнє зовнішнє енергопостачання окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції стало рекордним збоєм та викликало серйозні побоювання щодо безпеки найбільшої АЕС в Європі. Остання лінія електропередачі була відключена у вівторок о 16:56 з російського боку. Наразі станція працює завдяки аварійним дизельним генераторам, які підтримують системи охолодження та безпеки.

Як повідомлялося, окупована російськими загарбниками Запорізька АЕС понад тиждень залишається без зв’язку з українською енергосистемою. Живлення систем безпеки забезпечується роботою резервних дизельних електростанцій. Відсутність зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС з української енергосистеми несе великі загрози для ядерної та радіаційної безпеки.

До слова, поточних запасів пального для резервних дизель-генераторів, на яких працює Запорізька АЕС через масштабний блекаут, вистачить на 10 днів.

