Розвідка опублікувала знімки масштабного російського майданчика для ударних БПЛА

Супутникові фото показали масштабний центр зберігання та запуску безпілотників у Орловській області, здатний одночасно розміщувати сотні дронів

Опубліковані супутникові знімки високої роздільної здатності вказують на масштабний пусковий майданчик у Цимбуловій Орловської області Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оборонку.

За оцінками аналітиків OSINT на території майданчика є щонайменше 93 гаражі та 15 ангарів для зберігання ударних БПЛА, деякі з яких вже зафіксовано з дронами. За один день тут може перебувати до 500 дронів, з яких щонайменше 175 розміщені в гаражах.

Супутниковий знімок показує пусковий майданчик у Цимбуловій (Орловська область) фото: ОSINT розвідка

Крім того, на полігоні розташовані 8 статичних пускових установок поруч із 20 гаражами. Загальна площа комплексу перевищує 5 кв. км, а довжина пускової дороги складає понад 2,5 км.

Масштабна пускова ділянка з гаражами й ангарами для дронів фото: OSINT розвідка

За оцінками спільнот, це найбільший відомий на сьогодні пусковий майданчик для ударних безпілотників у Росії.

Один із найбільших російських центрів зберігання та запуску ударних дронів фото: OSINT розвідка

Нагадаємо, що агенти партизанського руху АТЕШ провели розвідку пускового майданчика в районі села Руднєво, Орловська область, і зафіксували активні роботи з модернізації інфраструктури та захисту об’єкта. Всі дані передано українським військовим для планування заходів у відповідь.

Раніше повідомлялося про аналогічний об’єкт у Брянській області, всього за 35 км від українського кордону, що підтверджує активне нарощування інфраструктури для запуску дронів-камікадзе на прикордонних та тимчасово окупованих територіях. Російські війська активно створюють подібні майданчики не лише в прикордонних регіонах, але й на тимчасово окупованих територіях України. Наприкінці літа 2025 року був зафіксований ураження подібного об'єкта на аеродромі «Приморсько-Ахтарськ», розташованому на півдні Росії.