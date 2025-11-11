Головна Світ Політика
Розвідка опублікувала знімки масштабного російського майданчика для ударних БПЛА

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Розвідка опублікувала знімки масштабного російського майданчика для ударних БПЛА
Супутниковий знімок великого центру зберігання та запуску БПЛА
фото: OSINT розвідка

Супутникові фото показали масштабний центр зберігання та запуску безпілотників у Орловській області, здатний одночасно розміщувати сотні дронів

Опубліковані супутникові знімки високої роздільної здатності вказують на масштабний пусковий майданчик у Цимбуловій Орловської області Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оборонку.

За оцінками аналітиків OSINT на території майданчика є щонайменше 93 гаражі та 15 ангарів для зберігання ударних БПЛА, деякі з яких вже зафіксовано з дронами. За один день тут може перебувати до 500 дронів, з яких щонайменше 175 розміщені в гаражах.

Супутниковий знімок показує пусковий майданчик у Цимбуловій (Орловська область)
Супутниковий знімок показує пусковий майданчик у Цимбуловій (Орловська область)
фото: ОSINT розвідка

Крім того, на полігоні розташовані 8 статичних пускових установок поруч із 20 гаражами. Загальна площа комплексу перевищує 5 кв. км, а довжина пускової дороги складає понад 2,5 км.

Масштабна пускова ділянка з гаражами й ангарами для дронів
Масштабна пускова ділянка з гаражами й ангарами для дронів
фото: OSINT розвідка

За оцінками спільнот, це найбільший відомий на сьогодні пусковий майданчик для ударних безпілотників у Росії.

Один із найбільших російських центрів зберігання та запуску ударних дронів
Один із найбільших російських центрів зберігання та запуску ударних дронів
фото: OSINT розвідка

Нагадаємо, що агенти партизанського руху АТЕШ провели розвідку пускового майданчика в районі села Руднєво, Орловська область, і зафіксували активні роботи з модернізації інфраструктури та захисту об’єкта. Всі дані передано українським військовим для планування заходів у відповідь. 

Раніше повідомлялося про аналогічний об’єкт у Брянській області, всього за 35 км від українського кордону, що підтверджує активне нарощування інфраструктури для запуску дронів-камікадзе на прикордонних та тимчасово окупованих територіях. Російські війська активно створюють подібні майданчики не лише в прикордонних регіонах, але й на тимчасово окупованих територіях України. Наприкінці літа 2025 року був зафіксований ураження подібного об'єкта на аеродромі «Приморсько-Ахтарськ», розташованому на півдні Росії.

