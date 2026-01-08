Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ: графіки відключення світла 9 січня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Київ: графіки відключення світла 9 січня 2026 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

9 січня 2026 року в Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла в Києві 9 січня 2026 року

  • 1.1 черга – без світла з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 1.2 черга – без світла з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 2.1 черга – без світла з 08:00 до 13:30 та з 17:00 до 19:00;
  • 2.2 черга – без світла з 08:00 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 3.1 черга – без світла з 10:00 до 17:00;
  • 3.2 черга – без світла з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 22:00;
  • 5.1 черга – без світла з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;
  • 5.2 черга – без світла з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;
  • 6.1 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 13:30 до 17:30;
  • 6.2 черга – без світла з 13:30 до 19:00.
Київ: графіки відключення світла 9 січня 2026 року фото 1
Київ: графіки відключення світла 9 січня 2026 року фото 2

Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: відключення відключення світла Київ ДТЕК електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

6 січня відбулося традиційне святкування Водохреща в Гідропарку
Водохреще-2026. Ієрарх Православної церкви України освятив води Дніпра (фоторепортаж)
6 сiчня, 14:13
Унаслідок прориву труби на проспекті Лобановського у Києві утворилася яма з гарячою водою
У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом
3 сiчня, 13:34
Місто опинилося без світла внаслідок російського обстрілу
У Вишгороді повністю відновлено електропостачання
31 грудня, 2025, 07:31
Історія заводу на колишній околиці Києва розпочалася у 1882 році
На Шулявці розпочато демонтаж історичного цеху заводу «Більшовик» (фото)
29 грудня, 2025, 23:35
За словами Нагорняка, найбільш критична ситуація наразі спостерігається у передмісті столиці
Бровари та Вишгород можуть бути без світла тиждень – нардеп
29 грудня, 2025, 11:21
Повне знеструмлення на «Запоріжсталі»
«Запоріжсталь» зупинила виробництво через повне знеструмлення
23 грудня, 2025, 12:56
Новорічна ялинка на Софійській площі
У мережі розгорілася суперечка через головну ялинку Києва
12 грудня, 2025, 08:38
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 12 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
11 грудня, 2025, 17:59
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 10 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
9 грудня, 2025, 18:46

Новини

У Дарницькому районі через підтоплення трамвайних колій тимчасово зупинився транспорт
У Дарницькому районі через підтоплення трамвайних колій тимчасово зупинився транспорт
Київ: графіки відключення світла 9 січня 2026 року
Київ: графіки відключення світла 9 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 9 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 9 січня 2026 року
Київ та область накрив рідкісний крижаний дощ: неймовірні фото небезпечної стихії
Київ та область накрив рідкісний крижаний дощ: неймовірні фото небезпечної стихії
Каталися на автівці під російську музику: у Києві затримано трьох дівчат за провокативні відео
Каталися на автівці під російську музику: у Києві затримано трьох дівчат за провокативні відео
Коли в Києві буде -17? Детальний прогноз на найближчі дні
Коли в Києві буде -17? Детальний прогноз на найближчі дні

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua