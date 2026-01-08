Каталися на автівці під російську музику: у Києві затримано трьох дівчат за провокативні відео
Троє дівчат їздили на автомобілі, слухаючи провокативну російську музику та підспівували ворожим виконавцям
Поліцейські Києва притягнули до відповідальності трьох шанувальниць російської музики, які хизувались провокативним контентом у соцмережах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Повідомляється, що під час моніторингу мережі Інтернет в одному з телеграм каналів правоохоронці виявили низку відеороликів, на яких троє дівчат їздили на автомобілі по столиці, слухаючи провокативну російську музику та підспівували ворожим виконавцям.
«За допомоги працівників кримінального аналізу встановлено, що авторкою відеоконтенту є 21-річна дівчина, а іншим двом учасницям – 22 та 24 роки. Всі вони мешканки столиці», – повідомили у столиці.
Поліцейські склали відносно правопорушниць адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство, наразі із ними спілкуються співробітники СБУ.
Раніше столичні правоохоронці притягнули до відповідальності 20-річного киянина, який опублікував у соцмережах відео, де він у поліцейській формі виконує російські пісні з нецензурною лексикою. Провокативний контент співробітники поліції виявили під час моніторингу Інтернету. За словами правоохоронців, на одному з відео в соцмережах хлопець, одягнений в поліцейський однострій, виконував російські пісні з ненормативною лексикою.
Також поліцейські Києва притягнули до адміністративної відповідальності блогера, який знімав провокативні відео, представляючись працівником кіберполіції. 28-річний користувач соцмереж, який має десятки тисяч підписників, вів стрім, будучи одягнутий в поліцейський однострій. Порушник, видаючи себе за співробітника кіберполіції, поводив себе зухвало та вживав нецензурну лексику.
