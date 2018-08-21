У Чорнобильській зоні зловили чергову групу туристів-екстремалів



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Фото: Нацполіція Група сталкерів, затримана у зоні відчуження ЧАЕС

Сталкерів із Яготина було знайдено поблизу відселеного села Черевач

Групу з трьох сталкерів, які незаконно проникли на територію зони відчуження Чорнобильської АЕС поза контрольно-пропускними пунктами з метою екстремального туризму, затримали працівники поліції. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Жителів Яготина віком 20, 23 та 25 років було знайдено поблизу відселеного села Черевач.

Стосовно правопорушників було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлені до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Нагадаємо, всього за останній місяць поліцією в зоні відчуження Чорнобильської АЕС було затримано 21 порушника, двоє з яких іноземці та ще двоє незаконно перетнули кордон України зі сторони Білорусі.

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