Йдуть сильні морози. Столична влада закликала киян рятуватися самотужки

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Йдуть сильні морози. Столична влада закликала киян рятуватися самотужки
Киянам варто подбати про теплі речі, запаси води, їжі та медикаментів для себе тп домашніх улюбленців
фото: glavcom.ua

Влада закликає громадян орієнтуватись на офіційні канали комунікації та повідомлення міської влади 

Через загрозу значного похолодання та постійну небезпеку російських ударів по енергосистемі, влада Києва перевела комунальні служби в цілодобовий штабний режим. Окрім підготовки мобільних котелень, посадовці наполегливо радять містянам не покладатися лише на комунальників, а самостійно підготувати оселі до можливого «блекауту» та відсутності тепла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.

Зазначається, що комунальні служби опрацьовують алгоритми реагування на випадок перебоїв з енергопостачанням. Наразі до роботи підготовлено 69 мобільних котелень, які мають забезпечити автономне тепло для лікарень, пологових будинків та закладів соцзахисту. Проте житловим організаціям вже направлені рекомендації, як діяти, якщо будинкові системи теплопостачання вийдуть із ладу через мороз і дефіцит енергії.

Робота всіх залучених служб триває в цілодобовому штабному режимі, здійснюється ретельний моніторинг ситуації.

10 заповідей виживання від КМДА: як підготуватися до холодів

Столична влада закликаює громадян орієнтуватись на офіційні канали комунікації та повідомлення міської влади, а також врахувати поради для індивідуальної підготовки.

  1. Дізнайтеся, де розташовані найближчі пункту обігріву (незламності), і збережіть собі ці адреси. У Києві розгорнуто понад 1200 таких пунктів, де можна зарядити телефони, павербанки й інші гаджети, зігрітись, отримати гарячі напої, їжу тощо. Цієї осені їх кількість збільшилась: майже 200 пунктів обігріву та підзарядки тепер функціонують у торговельних мережах міста. Найближчий пункт обігріву можна знайти за посиланням  або на Google-мапі, у міському застосунку «Київ Цифровий» чи в «Дії». Для людей з порушеннями зору, які користуються засобами екранного читання, доступний перелік пунктів обігріву та пунктів незламності за посиланням. У Київ Цифровому пункти обігріву додали до мапи укриттів. Знайти її можна в розділі «Більше сервісів» (К) – «Безпека» – «Мапа стійкості». Тут можна дізнатися адресу, графік роботи, місткість та умови кожного пункту обігріву, а також прокласти до нього маршрут. Окрім того, карту можна переглядати офлайн, якщо завантажити її заздалегідь.
  2. Подбайте про запаси питної та технічної води. На одну дорослу особу на добу потрібно 3 літри питної води (включно з рідиною, що споживається з їжею) та 10-12 літрів технічної води для гігієни й приготування їжі. Запаси необхідно зробити щонайменше на 3 дні. У столиці працює мережа з понад 170 бюветних комплексів. На сьогодні 154 з них мають можливість підключення до генератора. Мапа бюветних комплексів Києва розміщена за посиланням. Тут вказані адреса, технічний стан бювета й режим роботи в умовах відсутності електроенергії. Радимо завчасно знайти адреси найближчих бюветів і зберегти їх для себе.
  3. Перевірте заряд павербанків і портативних зарядних станцій.
  4. Підготуйте теплі домашні речі, ковдри, утеплені місця для домашніх улюбленців.
  5. Утепліть своє приміщення – заклейте стики вікон і перевірте зовнішню ізоляцію вікон, помістіть алюфом або інший теплоізолюючий матеріал між стіною та батареєю.
  6. Зробіть необхідний запас ліхтариків, ламп на батарейках або акумуляторах, свічок, сірників, батарейок тощо.
  7. Подбайте про запас їжі тривалого зберігання та тієї, що не потребує електроенергії для приготування: консерви, снеки, сублімовані продукти (каші, супи й інші страви швидкого приготування), хлібці, печиво, шоколад, протеїнові батончики, сухарі, сухофрукти, горішки. Підготуйте туристичний пальник із газовим балоном чи на сухому спирті. Правила зберігання та користування туристичними газовими балонами й пальниками – за посиланням.
  8. Подбайте про наповненість домашньої аптечки необхідними ліками.
  9. Зверніть увагу на пожежну безпеку – доцільно придбати домашній вогнегасник і тримати його поблизу місць, де ви запалюєте свічки або користуєтесь пальником.
  10. Потурбуйтесь про безпечне пересування вулицею в темну пору доби. Одягайте світлорефлекторний одяг або носіть світловідбиваючі стрічки на рукаві, сумці чи рюкзаці.

Слідкуйте за офіційною інформацією від міської влади. Киянам рекомендуємо встановити застосунок «Київ Цифровий», підписатися на офіційні сторінки КМДА в Telegram та Facebook, слідкувати за новинами на телеканалі Київ, Радіо Київ – 98 FM або за ефіром суспільного мовника.

14 порад для підготовки до блекауту
14 порад для підготовки до блекауту
інфографіка: КМДА
14 порад для підготовки до блекауту
14 порад для підготовки до блекауту
інфографіка: КМДА

Нагадаємо, у Києві та області з 6 по 10 січня очікується зимова, проте мінлива погода. Синоптики прогнозують сніг, який вдень переходитиме в мокрий сніг. Наприкінці тижня посиляться морози. З 9 січня морози у Києві та області посиляться – вночі та вдень стовпчики термометру опустяться до -11 градусів. Очікується сніг. 10 січня холодна без опадів погода – вночі 12-17° морозу, по області місцями до -20°, вдень 10-15° морозу.

 

