Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київщина: графіки відключення світла 28 лютого 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Київщина: графіки відключення світла 28 лютого 2026 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 28 лютого, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 27 лютого 2026 року

  • 1.1 черга – без світла з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 18:30;
  • 1.2 черга – без світла з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 18:30;
  • 2.1 черга – без світла з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 20:00;
  • 2.2 черга – без світла з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 20:00;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 23:30;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 23:30;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 23:30;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 02:00 та з 08:00 до 15:00;
  • 5.1 черга – без світла з 01:00 до 04:30 та з 11:30 до 15:00;
  • 5.2 черга – без світла з 02:00 до 04:30 та з 11:30 до 15:00;
  • 6.1 черга – без світла з 01:00 до 04:30 та з 11:30 до 15:00;
  • 6.2 черга – без світла з 01:00 до 04:30 та з 11:30 до 18:30.
Київщина: графіки відключення світла 28 лютого 2026 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 28 лютого 2026 року фото 2

Нагадаємо, завтра, 28 лютого, у більшості областей України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Читайте також:

Теги: енергетика Київщина відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Бахматова, усе енергообладнання надійшло від благодійників або ДСНС
«Не отримав жодного генератора». «Начальник Троєщини» поскаржився на Кличка
30 сiчня, 08:43
У трьох областях зафіксовано нові знеструмлення – Укренерго
У трьох областях зафіксовано нові знеструмлення – Укренерго
10 лютого, 13:12
На місці російської атаки виникла пожежа
Ворог вдарив по енергетиці Одещини
10 лютого, 07:41
Більшість будинків, які отримали фінансування, розташовані у Києві
Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки будинків отримали фінансування
18 лютого, 16:49
Після запровадження надзвичайного стану в енергетиці одним із природних кроків було збільшення імпорту, зазначив Прокіп
Перегляд прайс-кепів розблокував імпорт електроенергії і дозволив встановити рекорд
22 лютого, 14:17
За даними поліції, 50-річна зловмисниця систематично вчиняла фізичне та психологічне насильство щодо неповнолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування
На Київщині вихователька дитячого будинку підозрюється у катуванні та експлуатації дітей
10 лютого, 10:35

Новини

Київщина: графіки відключення світла 28 лютого 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 28 лютого 2026 року
Гендиректор Києво-Печерської лаври розповів, що лишилося на території святині від Московського патріархату
Гендиректор Києво-Печерської лаври розповів, що лишилося на території святині від Московського патріархату
Коли ПЦУ пануватиме в Києво-Печерській лаврі? Відповідь гендиректора заповідника
Коли ПЦУ пануватиме в Києво-Печерській лаврі? Відповідь гендиректора заповідника
Погоня зі стріляниною у Києві: поліція повідомила причину затримання водія Mazda
Погоня зі стріляниною у Києві: поліція повідомила причину затримання водія Mazda
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28 лютого – 1 березня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28 лютого – 1 березня
Підробляли алкоголь відомих брендів. У Києві викрито підпільні склади
Підробляли алкоголь відомих брендів. У Києві викрито підпільні склади

Новини

Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Сьогодні, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Сьогодні, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Сьогодні, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua