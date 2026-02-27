Київщина: графіки відключення світла 28 лютого 2026 року

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 28 лютого, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 27 лютого 2026 року

1.1 черга – без світла з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 18:30;

1.2 черга – без світла з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 18:30;

2.1 черга – без світла з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 20:00;

2.2 черга – без світла з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 20:00;

3.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 23:30;

3.2 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 23:30;

4.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 23:30;

4.2 черга – без світла з 00:00 до 02:00 та з 08:00 до 15:00;

5.1 черга – без світла з 01:00 до 04:30 та з 11:30 до 15:00;

5.2 черга – без світла з 02:00 до 04:30 та з 11:30 до 15:00;

6.1 черга – без світла з 01:00 до 04:30 та з 11:30 до 15:00;

6.2 черга – без світла з 01:00 до 04:30 та з 11:30 до 18:30.

Нагадаємо, завтра, 28 лютого, у більшості областей України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.