Запрацював новий безбар’єрний наземний перехід через Хрещатик (фото)

У міжпікові години виклик зеленого сигналу для пішоходів здійснюється за допомогою сенсорних кнопок

Світлофорний об’єкт працює в сучасному адаптивному режимі

У столиці завершили облаштування нового регульованого пішохідного переходу, що дублює підземний перехід через вулицю Хрещатик. Відтепер кияни та гості міста можуть перетинати одну з центральних вулиць, скориставшись наземним переходом, розташованим праворуч від вулиці Прорізної, біля станції метро «Хрещатик». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

У центрі Києва облаштували новий наземний регульований пішохідний перехід на перехресті Хрещатика і Прорізної фото: Київська міська державна адміністрація

Роботи з облаштування об’єкту виконали фахівці КП «Центр організації дорожнього руху» спільно з КП ШЕУ Шевченківського району. У ході робіт було повністю замінено застаріле обладнання, включаючи контролер, транспортні та пішохідні світлофори. Для зручності пішоходів встановили нові сенсорні кнопки виклику зеленого сигналу, обладнані звуковим супроводом.

Світлофорний об’єкт працює в сучасному адаптивному режимі фото: Київська міська державна адміністрація

Особливу увагу приділили створенню безбар’єрного простору. Для цього на переході понизили бортовий камінь, нанесли необхідну розмітку та встановили тактильну плитку, що значно полегшить пересування людей з інвалідністю, осіб літнього віку, батьків з дитячими візочками та інших маломобільних груп населення.

У міжпікові години виклик зеленого сигналу для пішоходів здійснюється за допомогою сенсорних кнопок фото: Київська міська державна адміністрація

Світлофорний об’єкт працює в сучасному адаптивному режимі. Встановлені на всіх напрямках детектори транспорту дозволяють оптимізувати час роботи світлофорів та зменшити непотрібні затримки руху. У міжпікові години виклик зеленого сигналу для пішоходів здійснюється за допомогою сенсорних кнопок.

Нагадаємо, на початку квітня начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко звинуватив підлеглих голови Київської ОДА Віталія Кличка в тому, що вони саботують облаштування на Хрещатику наземного пішохідного переходу. Облаштування переходу як частини проєкту безбар’єрного маршруту між Головним військовим клінічним госпіталем, Майданом Незалежності та Центральним залізничним вокзалом напередодні анонсував голова КМВА.

Він зауважив, що попри те, що Хрещатик – головна вулиця столиці – на всю вулицю є лише один наземний пішохідний перехід, а на Майдані та Бессарабській площі пішоходи досі змушені користуватись підземними переходами. Які, за словами Ткаченка, часто є темними, брудними, небезпечними і абсолютно не облаштованими ні для маломобільних людей, ні літніх людей, ні навіть для мам з візками.