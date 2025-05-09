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Поліція показала відео перекидання авто на бульварі Шевченка і назвала причину аварії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліція показала відео перекидання авто на бульварі Шевченка і назвала причину аварії
У результаті зіткнення Honda перекинулася на бік
скриншот відео

Оприлюднене відео є наочним прикладом того, до яких наслідків може призвести порушення ПДР, додали патрульні

Патрульна поліція Києва оприлюднила відео дорожньо-транспортної пригоди з перекиданням авто, яка сталася напередодні, 8 травня, на бульварі Тараса Шевченка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу патрульної поліції

Як повідомили у патрульній поліції, у Шевченківському районі зіткнулися автомобілі Peugeot та Honda. За попередніми даними, водійка Peugeot не надала переваги в русі автомобілю Honda, що призвело до зіткнення, внаслідок якого Honda перекинулася на бік.

За даними правоохоронців, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Патрульні поліцейські склали на водійку Peugeot протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду), а матеріали справи передали до суду для подальшого розгляду.

У поліції нагадали водіям про важливість дотримання Правил дорожнього руху, зокрема пункту 16.14, який забороняє виїзд на перехрестя у разі утворення затору, що може створити перешкоди для інших учасників дорожнього руху.

Оприлюднене відео є наочним прикладом того, до яких наслідків може призвести порушення ПДР, додали патрульні. 

Нагадаємо, 8 травня, на бульварі Тараса Шевченка в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої легковий автомобіль перекинувся на дах. Автомобіль, що рухався з центру міста, перекинувся та частково перекрив рух транспорту в напрямку Берестейського проспекту (раніше проспект Перемоги).

Також 8 травня на вул. Юрія Іллєнка поблизу ст. м. «Лук’янівська» сталася ДТП, унаслідок якої автомобіль збив контактну опору. Від удару опора впала на контактну мережу тролейбусів.   

Теги: ДТП Київ відео

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