Станцію «Палац спорту» відкрито після псевдомінування



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Повідомлення про мінування станції метро виявилося хибним

Станцію метро «Палац спорту» перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів після надходження анонімного повідомлення про мінування. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, близько 15:30 надійшло повідомлення про мінування станції метро «Палац спорту». Було зачинено на вхід та вихід станцію «Палац спорту» і пересадку на станцію «Площа Льва Толстого».

Правоохоронці перевіряли станцію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 21 червня близько 12-ї години зачинилися на вхід та вихід станції метро «Олімпійська», «Печерська», «Гідропарк», «Золоті ворота» та пересадка на «Театральну». Вранці близько 10-ї години було зачинено на вхід та вихід станцію «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності».

Всі повідомлення виявилися хибними.