У день виборів у Києві видаватимуть паспорти



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Центри надання адміністративних послуг видаватимуть заявникам готові документи

У неділю, 21 квітня, усі столичні Центри надання адміністративних послуг із 9:00 до 19:00 надаватимуть заявникам паспортні послуги, а саме: видаватимуть готові документи. Про це повідомила директор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг Наталія Шамрай під час розширеного засідання Колегії Київської міської держадміністрації.

«Таке рішення прийнято з метою реалізації права громадян України на участь у голосуванні під час чергових виборів президента України», – зауважила Шамрай.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).