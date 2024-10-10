У Деснянському районі дерево впало на припарковану автівку (фото)

Рятувальники прибрали повалене дерево за допомогою спецінструментів

У Деснянському районі столиці дерево впало на проїжджу частину та причавило припаркований на узбіччі автомобіль. Про це інформує «Київська служба порятунку».

Як зазначається, інцидент стався сьогодні о 4 ранку на вулиці Мілютенка. Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби оперативно виїхали на місце та прибрали повалене дерево за допомогою спецінструментів.

Наразі рух вулицею відновлено. До робіт було залучено чотири рятувальники та одна одиниця техніки КАРС «Київська служба порятунку».

Раніше повідомлялося, на вулиці Бакинській у Шевченківському районі Києва сталася автопригода внаслідок якої постраждало дороге авто. Дерево розчавило спортивну автівку. Як повідомляли свідки події, на повороті на Олени Теліги чоловік на спорткарі не впорався з керуванням, його автівку розвернуло і вона врізалась у дерево.