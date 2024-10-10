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У Деснянському районі дерево впало на припарковану автівку (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Деснянському районі дерево впало на припарковану автівку (фото)
Станом на 9 ранку рух вулицею відновлено
фото: «Київська служба порятунку»

Рятувальники прибрали повалене дерево за допомогою спецінструментів

У Деснянському районі столиці дерево впало на проїжджу частину та причавило припаркований на узбіччі автомобіль. Про це інформує «Київська служба порятунку».

У Деснянському районі дерево впало на припарковану автівку (фото) фото 1

Як зазначається, інцидент стався сьогодні о 4 ранку на вулиці Мілютенка. Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби оперативно виїхали на місце та прибрали повалене дерево за допомогою спецінструментів.

У Деснянському районі дерево впало на припарковану автівку (фото) фото 2

Наразі рух вулицею відновлено. До робіт було залучено чотири рятувальники та одна одиниця техніки КАРС «Київська служба порятунку».

У Деснянському районі дерево впало на припарковану автівку (фото) фото 3

Раніше повідомлялося, на вулиці Бакинській у Шевченківському районі Києва сталася автопригода внаслідок якої постраждало дороге авто. Дерево розчавило спортивну автівку. Як повідомляли свідки події, на повороті на Олени Теліги чоловік на спорткарі не впорався з керуванням, його автівку розвернуло і вона врізалась у дерево.

Теги: автомобіль рятувальники чоловік аварія

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